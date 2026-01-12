Quién es el famoso narco de Córdoba que fue acribillado en Buenos Aires

El hallazgo de un cuerpo en un sector rural de Buenos Aires terminó por revelar el cierre de una de las historias más complejas del submundo delictivo argentino. La Justicia confirmó este lunes que el hombre asesinado de seis balazos en un descampado de Florencio Varela es Juan Francisco “El Francés” Viarnes, de 66 años, un famoso narco de Córdoba. El fiscal Darío Provisionato fue el encargado de identificar al sujeto, quien era buscado con un pedido de captura internacional.

El hallazgo del cuerpo del narco cordobés

El cadáver fue localizado el sábado pasado en el cruce de las calles Paysandú y Holmberg, una zona limítrofe con el partido de Almirante Brown. Al momento de ser encontrado, Viarnes vestía una camisa lila, jean y zapatillas deportivas, una vestimenta que los investigadores consideraron inusual para el entorno rural donde fue abandonado.

La autopsia realizada al cuerpo determinó que “El Francés” recibió seis disparos a corta distancia. Uno de los proyectiles impactó directamente en la aorta, lo que le causó la muerte de forma inmediata. Aunque entre sus pertenencias se encontró un puñal, las pericias confirmaron que no llegó a utilizarlo para defenderse.

Para los investigadores, el modus operandi corresponde a una ejecución planificada. Viarnes se había instalado en la zona de Berazategui en noviembre pasado, donde utilizó vínculos forjados en sus años de prisión para obtener una dirección falsa y tramitar una licencia de conducir.

Los testigos que facilitaron dicho domicilio declararon ante la Justicia que el hombre nunca residió efectivamente allí, lo que refuerza su perfil de “fantasma” o “el hombre de los mil rostros”, capaz de manejarse con credenciales de coronel retirado e identidades apócrifas. Actualmente, el fiscal busca pistas sobre el paradero de su pareja, quien se encuentra desaparecida.

Quién es el narco de Córdoba acribillado en Buenos Aires

La relevancia de Viarnes radica en su papel protagónico en el denominado “narcoescándalo” cordobés de 2013. Tras ser detenido originalmente por circular con dólares falsos, Viarnes confesó ser un informante o “agente encubierto” de la División de Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba.

Sus declaraciones provocaron un sismo institucional que terminó con el encarcelamiento de altos jefes policiales y dejó bajo sospecha la muerte de un oficial implicado en la causa. Por este caso, fue imputado por asociación ilícita, extorsión y falsedad testimonial.

Viarnes fue extraditado desde Paraguay en 2016 tras permanecer prófugo mientras gozaba de libertad condicional. En abril de 2022, recibió una condena por falsificación y circulación de moneda falsa, estafa y falsificación de documento público.

Posteriormente, mediante un juicio abreviado por el “narcoescándalo”, se unificaron sus penas en cinco años y ocho meses de prisión. El 24 de mayo de 2022 recuperó su libertad por agotamiento de la pena, ya que se computó el tiempo que estuvo detenido durante su proceso de extradición. Según fuentes de su defensa, aún mantenía un proceso abierto en la cámara federal por una acusación de lavado de activos que no tenía resolución firme.