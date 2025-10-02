La Fiesta Nacional del Alfajor llega a Córdoba con entrada gratis y food trucks: cuándo y dónde

Octubre es uno de los meses más agradables del año para salir a recorrer la provincia por las cálidas temperaturas. Pero también es uno de los más dulces de la provincia porque marca el regreso de la Fiesta Nacional del Alfajor en Córdoba, que en esta ocasión contará con entrada gratis, food trucks y nuevos sabores.

Cuándo es la Fiesta Nacional del Alfajor en Córdoba

La edición 27 de la Fiesta Nacional del Alfajor será este viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de octubre en la ciudad de La Falda. La Secretaria de Turismo dio a conocer el cronograma con las actividades programadas para los tres días en la avenida Edem y la esquina San Martín.

La Fiesta Nacional del Alfajor en Córdoba será este 10, 11 y 12 de octubre.

El evento tendrá más de 90 expositores de todo el país, diversos shows en vivo en dos escenarios y la tradicional elección del mejor alfajor. Además de espacios renovados y clases en vivo de repostería.

El cronograma de la Fiesta Nacional del Alfajor en Córdoba

Viernes 10 : 12 : inauguración. De 14.30 a 17.30 : ronda de negocios. 17 : juegos y sorteos. 18 : corte de alfajor gigante. 18 : recreación para toda la familia. 19 : máster de repostería con Felicitas Pizzaro. 20.30 : show de Willy Magia y Dúo Aruma. 19.30 : presentación de talleres municipales. 21 : food truck y música en vivo.

Sábado 11 : De 14.30 a 17.30 : ronda de negocios. 17 : juegos y sorteos. 18 : entrega de premios del concurso mejor alfajor. 18 : recreación para toda la familia. 19 : máster de repostería con Cami Calderón. 19.30 : presentación de talleres municipales. 20.30 : Grupo Cristal y Agapornis 21 : food truck y música en vivo.

Domingo 12 : 15.30 : animación. 16 : juegos y sorteos. 18.30 : show en vivo con La Garetto.



Cómo llegar a La Falda desde Córdoba Capital

Para llegar a La Falda desde Córdoba Capital hay que emprender un viaje de poco más de 70 kilómetros por la Ruta Nacional 20. Luego, conectar con la Autopista Punilla hasta arribar a destino. Otra alternativa es tomar la Ruta Provincial E-53 y posteriormente seguir por el Camino del Cuadrado.