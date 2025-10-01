La provincia de Córdoba tiene diversos platillos por los cuales sentirse orgullosa y representar a la Argentina. Pero gracias al Campeonato Mundial del Alfajor 2025 puede vociferar que uno de los mejores alfajores del mundo se hace en la Capital.

La cita ecuménica gastronómica de este año reunió a más de 120 emprendimientos de toda la Argentina en Buenos Aires. El Predio La Rural fue el escenario en el que locales y extranjeros probaron dulzuras.

Del 16 al 18 se llevará a cabo el Campeonato Mundial del Alfajor.

Los expertos culinarios probaron todas las variedades para entregar premios en 19 categorías. Una medalla de oro fue para la ciudad de Córdoba, donde dos emprendedoras se esforzaron, subieron a la tendencia del pistacho y el chocolate Dubai y superaron al resto.

Que chocolatería de Córdoba hace uno de los mejores alfajores del mundo

Se trata de Ególatra, una chocolatería que abrió sus puertas en 2018 como una pastelería. Pero las hermanas Adriana y Virginia Joyas cambiaron el rumbo del negocio y se metieron de lleno con el cacao y los alfajores.

Además de replicar la tableta que es tendencia desde hace unos meses, elaboraron un alfajor con los pistachos y el chocolate Dubai como protagonista. Lo presentaron en el Campeonato Mundial 2025 y ganaron la medalla de oro en la categoría mejor alfajor de autor.

Cómo es uno de los mejores alfajores del mundo que se produce en Córdoba

Tapas crocantes de cacao premium .

Relleno con una suave ganache de choco semiamargo .

Bombón Dubái con corazón de chocolate con leche relleno de kadaif y pistacho .

Cobertura de chocolate con leche.

Ególatra Pastelería triunfa con su “alfajor Dubai” (Gentileza Ególatra Pastelería).

Dónde esta la chocolatería de Córdoba que hace el mejor alfajor de autor del mundo