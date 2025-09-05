La fiesta del queso provoleta y el chacinado casero empieza en Córdoba

Septiembre llegó con nuevas energías, clima agradable, aunque con bajas temperaturas, y un nuevo calendario de eventos en la provincia de Córdoba. Una de los encuentros más esperados para los amantes de la buena gastronomía es la fiesta del queso provoleta y el chacinado casero.

Córdoba: cuándo es la fiesta del queso provoleta y el chacinado casero

La Municipalidad de Arroyo Algodón, a 164 kilómetros al sureste de la Capital, confirmó la 10 edición de su tradicional festividad. En esta ocasión, la invitación es a partir de las 21.30 del sábado 13 de septiembre en el Salón Multiusos de la localidad.

Arroyo Algodón anunció la fiesta del queso provoleta y el chacinado casero.

“Los esperamos para compartir una noche única, degustando productos locales y regionales”, expresaron los organizadores de la fiesta que tendrá la presentación de Marito Campos y Los del Arroyo, entre otras bandas.

Cuál es el menú de la fiesta del queso provoleta y el chacinado casero

En paralelo, habrá un menú que contará con los siguientes platillos:

Entrada principal : queso parrillero.

Entrada : cueritos, lengua a la vinagreta, codeguines y chicharrón.

Tabla de fiambres : salame seco artesanal, bondiola artesanal, lomitos ahumados, mortadela gourmet y queso tybo.

Plato caliente : chorizo, morcilla, costillas de cerdo, costillas de novillo con verduras al escabeche.

Postre: helado.

Córdoba: cuánto salen las entradas para la fiesta del queso provoleta y el chacinado casero

Las entradas tienen un costo de 25.000 pesos para adultos y 15.000 para menores, ninguna incluye bebida. Los boletos pueden adquirirse en la Municipalidad de Arroyo Algodón, Kiosco Ritel, Lácteos ADC, Terminal Arroyo Algodón y en el Kiosco Trinitarios de Villa Maria. En paralelo, quienes deseen pueden reservar su lugar contactandose al 3534281969.

Cómo llegar a Arroyo Algodón desde Córdoba Capital

Para llegar a la localidad de Arroyo Algodón desde desde Córdoba Capital se recomienda tomar la Autopista Córdoba - Rosario, en dirección a Villa María. A la altura de la Ruta Nacional 158, doblar a la izquierda para arribar a destino.