La durísima derrota de Atenas por la permanencia: para su técnico fue una “vergüenza”

“Estoy totalmente sorprendido. Es una vergüenza. Me cuesta, la verdad es que nosotros habíamos preparado el juego, sabíamos lo que iba a suceder, sucedió eso, encima ellos jugaron casi sin pivote. Yo creo que el equipo no tuvo la actitud necesaria para jugar, nos sacaron de la cancha”. La cruda reflexión de Álvaro Castiñeira, técnico de Atenas, tras perder con San Lorenzo 99 a 65 en el primer partido por la permanencia en la Liga Nacional.

“Sacamos cuatro veces de abajo el aro, sin presión, ni siquiera nos presionaron, y perdimos la pelota. Si queremos tener chances, tenemos que cambiar la actitud, nos ganaron corriendo... Modificaremos algunas cosas para nuestro próximo partido, pero si no cambiamos la actitud, esto no cambia”, auguró en una entrevista con Mundo D, y en alusión al segundo partido de la serie, que será este martes a las 21.

Álvaro Castiñeira, entrenador de Atenas, fue muy crítico con la tarea de su equipo en la amplia derrota con San Lorenzo en el inicio de la serie por la permanencia. (Matías García / Liga Nacional) Foto: Matías García Liga Nacional

El entrenador mantuvo una larga charla con sus dirigidos en el vestuario del Polideportivo Pando tras la abultada derrota con San Lorenzo, equipo al que también condujo. “Yo me hago cargo de todo lo que pasa en mi plantel, pero ahora también le estoy pasando un poco a la pelota. Los jugadores tiene que hacerse cargo. Yo puedo responsabilizarme por alguna situación de juego y demás, pero sacar de abajo del aro y perder la pelota... Esa parte no. La verdad es que estoy muy enojado”, lanzó.

El escolta Federico Mariani se refirió a las fallas mostradas por Atenas en el primer duelo de la permanencia contra San Lorenzo. (Matías García / Liga Nacional) Foto: Matías Gracía Liga Nacional

Con la urgencia por mejorar, se enfoca en el segundo duelo, este martes. “Tenemos un día y medio para trabajar. La realidad es que yo tengo que también bajar un poquito los decibeles porque si te ponés con esta calentura, no se puede trabajar. Así que buscaremos la forma de que el equipo mejore y cambie lo que tenga que cambiar. Creo que tenemos chance, Creo que esto no es la realidad. Sí, fue la realidad el resultado. Pero no estamos a 50 puntos abajo de San Lorenzo, ni creo que nos tienen que sacar de la cancha”.

LA SERIE ENTRE ATENAS Y SAN LORENZO