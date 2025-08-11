Vía Córdoba / Video

La dupla ofensiva de Racing y a festejar: los goles de Vignolo y Chavarría

El “Pollito abrió la cuenta casi desde el vestuario. Y aumentó el ex delantero de Belgrano.

Jorge Nahúm

11 de agosto de 2025,

Julián Vignolo (foto) y Pablo Chavarría, dupla con gol para Racing.

Racing de Nueva Italia lo necesitaba, y Julián Vignolo reapareció en su versión de delantero potente y con gol para el 1 a 0 frente a Quilmes en el Miguel Sancho, a los 2 minutos y por la Primera Nacional. Y estiró la ventaja su compañero de ataque, Pablo Chavarría.

El “Pollito”, autoexluído del equipo en medio de las tratativas por su pase al Pisa de Italia, se reenfocó en Racing y le dio el diferencial al ataque Albiceleste. Agarró dormida a la defensa de Quilmes y le hundió la red a Lautaro Herrera.

A los 19 minutos estiró la diferencia Chavarría, quien en la fecha pasada había malogrado un penal contra Los Andes, y se cobró revancha. Centro desde la derecha y gol de “9″ para el ex Belgrano.

