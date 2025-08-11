Racing de Nueva Italia lo necesitaba, y Julián Vignolo reapareció en su versión de delantero potente y con gol para el 1 a 0 frente a Quilmes en el Miguel Sancho, a los 2 minutos y por la Primera Nacional. Y estiró la ventaja su compañero de ataque, Pablo Chavarría.

¡Racing (C) MADRUGA EL PARTIDO! Al minuto de juego, La Academia aprovechó un error en el fondo de Quilmes y marcó el 1 a 0. Mirá el partido EN VIVO por TyC Sports y TyC Sports Play acá: https://t.co/8c0htuMQzs#NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/BYXnZJwCH3 — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) August 12, 2025

El “Pollito”, autoexluído del equipo en medio de las tratativas por su pase al Pisa de Italia, se reenfocó en Racing y le dio el diferencial al ataque Albiceleste. Agarró dormida a la defensa de Quilmes y le hundió la red a Lautaro Herrera.

¡RACING (C) ESTIRA LA VENTAJA!

Pablo Chavarría convirtió el 2-0 para La Academia ante Quilmes.

Mirá el partido EN VIVO por TyC Sports y TyC Sports Play acá: https://t.co/8c0htuMQzs#NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/mC0kVTexRO — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) August 12, 2025

A los 19 minutos estiró la diferencia Chavarría, quien en la fecha pasada había malogrado un penal contra Los Andes, y se cobró revancha. Centro desde la derecha y gol de “9″ para el ex Belgrano.