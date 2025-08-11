Racing, obligado a repuntar: formación para recibir a Quilmes y lista de concentrados

Las dos derrotas sucesivas de Racing de Nueva Italia en sendos partidos como visitante, lo relegaron de los primeros puestos de la Zona A en la Primera Nacional, y lo ponen incómodo en la zona de descenso de la tabla. Con esas urgencias recibirá este lunes a Quilmes, a las 21.10 en el Miguel Sancho, televisado por TyC Sports.

Con los resultados de este fin de semana, la Academia ahora aparece a nueve puntos de Deportivo Maipú, el último de los que entra en el Reducido. Y apenas cinco arriba de Güemes, uno de lo que podría perder la categoría.

Racing recibió a Colegiales por la Primera Nacional. (Ramiro Pereyra / La Voz)

Hernán Medina introducirá dos cambios en la formación respecto de la derrota con Los Andes en Lomas de Zamora. En la zaga central Valentín Perales por Martín Albarracín y Germán Díaz en el medio por Tomás Castro o por Leandro Fernández.

📝 La lista de convocados 🆚 Quilmes para la fecha 26 de la #PrimeraNacional



¡Vamos Racing! 🇸🇲👊🏼 pic.twitter.com/6OgQDji8EU — Club Atlético Racing (@ClubARacing) August 11, 2025

Quilmes, con 30 puntos al igual que Racing, tiene un partido pendiente con Alvarado (fecha 21), y pudo incorporar la semana pasada al exTalleres Gabriel Carabajal, quien debutó con un golazo en el triunfo Cervecero frente a Atlanta por 2-1, que atenuó un poco los ánimos para con su entrenador Aldo Duscher, después de las derrotas ante Colegiales y Deportivo Madryn.

ASÍ FORMARÍA RACING

Mauricio Maslovski; Raúl Chamorro, Elías Calderón, Valentín Perales y Gianfranco Ferrero; Tomás Castro, Gonzalo Rostagno, Francisco Monticelli y Germán Díaz; Julián Vignolo y Pablo Chavarría. Los once de Racing para este lunes ante Quilmes.