Racing, obligado a repuntar: formación para recibir a Quilmes y lista de concentrados

Las dos derrotas sucesivas de Racing de Nueva Italia en sendos partidos como visitante, lo relegaron de los primeros puestos de la Zona A en la Primera Nacional, y lo ponen incómodo en la zona de descenso de la tabla. Con esas urgencias recibirá este lunes a Quilmes, a las 21.10 en el Miguel Sancho, televisado por TyC Sports.
Con los resultados de este fin de semana, la Academia ahora aparece a nueve puntos de Deportivo Maipú, el último de los que entra en el Reducido. Y apenas cinco arriba de Güemes, uno de lo que podría perder la categoría.
Hernán Medina introducirá dos cambios en la formación respecto de la derrota con Los Andes en Lomas de Zamora. En la zaga central Valentín Perales por Martín Albarracín y Germán Díaz en el medio por Tomás Castro o por Leandro Fernández.
Quilmes, con 30 puntos al igual que Racing, tiene un partido pendiente con Alvarado (fecha 21), y pudo incorporar la semana pasada al exTalleres Gabriel Carabajal, quien debutó con un golazo en el triunfo Cervecero frente a Atlanta por 2-1, que atenuó un poco los ánimos para con su entrenador Aldo Duscher, después de las derrotas ante Colegiales y Deportivo Madryn.
ASÍ FORMARÍA RACING
Mauricio Maslovski; Raúl Chamorro, Elías Calderón, Valentín Perales y Gianfranco Ferrero; Tomás Castro, Gonzalo Rostagno, Francisco Monticelli y Germán Díaz; Julián Vignolo y Pablo Chavarría. Los once de Racing para este lunes ante Quilmes.