Vía Córdoba / Primera Nacional

Racing, obligado a repuntar: formación para recibir a Quilmes y lista de concentrados

Este lunes en el Miguel Sancho. La Academia viene de dos derrotas consecutivas y no pude descuidarse en la tabla de B Nacional.

Jorge Nahúm
Jorge Nahúm

11 de agosto de 2025,

Racing, obligado a repuntar: formación para recibir a Quilmes y lista de concentrados
Pablo Chavarría va por revancha, tras el penal errado contra Los Andes. Y como todo Racing.

Las dos derrotas sucesivas de Racing de Nueva Italia en sendos partidos como visitante, lo relegaron de los primeros puestos de la Zona A en la Primera Nacional, y lo ponen incómodo en la zona de descenso de la tabla. Con esas urgencias recibirá este lunes a Quilmes, a las 21.10 en el Miguel Sancho, televisado por TyC Sports.

Con los resultados de este fin de semana, la Academia ahora aparece a nueve puntos de Deportivo Maipú, el último de los que entra en el Reducido. Y apenas cinco arriba de Güemes, uno de lo que podría perder la categoría.

Racing recibió a Colegiales por la Primera Nacional. (Ramiro Pereyra / La Voz)
Racing recibió a Colegiales por la Primera Nacional. (Ramiro Pereyra / La Voz)

Hernán Medina introducirá dos cambios en la formación respecto de la derrota con Los Andes en Lomas de Zamora. En la zaga central Valentín Perales por Martín Albarracín y Germán Díaz en el medio por Tomás Castro o por Leandro Fernández.

Quilmes, con 30 puntos al igual que Racing, tiene un partido pendiente con Alvarado (fecha 21), y pudo incorporar la semana pasada al exTalleres Gabriel Carabajal, quien debutó con un golazo en el triunfo Cervecero frente a Atlanta por 2-1, que atenuó un poco los ánimos para con su entrenador Aldo Duscher, después de las derrotas ante Colegiales y Deportivo Madryn.

ASÍ FORMARÍA RACING

Mauricio Maslovski; Raúl Chamorro, Elías Calderón, Valentín Perales y Gianfranco Ferrero; Tomás Castro, Gonzalo Rostagno, Francisco Monticelli y Germán Díaz; Julián Vignolo y Pablo Chavarría. Los once de Racing para este lunes ante Quilmes.

Temas Relacionados

MÁS DE Primera Nacional
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS