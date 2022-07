A dos días de que se confirmara el deceso de Joaquín González, el joven cordobés que fue asesinado en una pelea callejera en Alta Gracia, su novia publicó una emotiva carta para despedirlo. La chica expresó todo su dolor y enojo a través de Instagram.

“Mi amor: te me fuiste mi bebé, sin saber que iba a ser la última vez, salimos, bailamos, me diste hermosos besos y me dijiste tu último te amo”, comenzó el escrito. Y continuó: “Gracias mi vida, gracias por enseñarme qué es el amor, gracias por ser el mejor amigo que nunca tuve, gracias por todos los únicos y bellos momentos que me hiciste pasar, por cada risa y por cada llanto, cielo”.

Más adelante, la joven aseguró: “Crecer a tu lado fue algo tan precioso”. “Te fuiste y no terminamos nuestros planes, nuestros sueños... Pero no te preocupes mi amor, voy a seguir adelante para cumplir cada una de las cosas que queríamos”, confió.

Acompañando una serie de fotos y videos juntos, Milagros Domínguez se lamentó profundamente la pérdida de su pareja con un sentido mensaje. “Va a ser difícil sin tu presencia, pero juro que voy a luchar con todas mis fuerzas para que puedas descansar en paz. Te fuiste y me dejaste con nuestras dos bebés sola, pero voy a luchar con ellas por vos mor, porque te amamos”, redactó.

“Te llevaste una parte de mí al cielo, sé que me vas a cuidar como siempre me lo decías y me vas a dar las fuerzas para seguir adelante. Te amo mi bostero, te amo con todas mis fuerzas mi amor hermoso❤️”, sentenció la joven.