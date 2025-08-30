Jugó en Belgrano, fue compañero de los zagueros campeones del mundo y levantó copas con el Halcón

Este domingo en Florencio Varela, Belgrano se medirá con Defensa y Justicia, rivales por los que pasó Marcelo Benítez. En Alberdi cumplió y le hubiera gustado quedarse, y con el Halcón levantó copas internacionales, ciclo triunfal para el club.

Lateral izquierdo “por estar castigado”, como él mismo explicó, ya que le gustaba jugar de enganche o de volante ofensivo, el “Cholo”, hoy en Paraguayo, habló con Tercer Tiempo por Radio Sucesos del cruce de este domingo a las 16.45 por el Torneo Clausura.

“Los dos equipos me traen lindos recuerdos. Pasé un año muy lindo en Belgrano y está Uvita (Nicolás Fernández), que es mi amigo. Y Defensa es mi casa”, afirmó el Cholo Benítez, jugador del Tembetary de la Primera División de Paraguay, donde surgió el extremo Ramón Sosa.

Marcelo Benítez festeja su golazo ante Palmeiras. (Defensa y Justicia Prensa)

“Belgrano es un club que me encantó, me hubiera gustado quedarme muchos años. Me tocó estar en el estreno de la tribuna en el Gigante y fue divino. (Juan Carlos) Olave y el técnico Pablo Lavallén decidieron que no siguiera, y me fui a Brasil ”, repasó de su etapa en el Celeste, entre 2017 y 2018. En este 2025 volvió a Córdoba, en un breve paso por Atenas de Río Cuarto, con tres goles en el Federal A antes de emigrar a Paraguay.

"Me gustaba jugar de enganche. En la Sudamericana con #Defensa jugué de interno... Una vez de castigo me pusieron de 3 y quedé ahí. Y juego en esa posición que no me gusta", confiesa el 'Cholo' Benítez. "Me fui adaptando", cuenta. pic.twitter.com/G3OVXeni0T — TERCER TIEMPO (@TercerTiempo30) August 30, 2025

En referencia al encuentro de este domingo, el Cholo remarcó: “Cuando Zelarayán está encendido cambia todo el equipo. Es una locura lo que juega. Y con Uvita compartí muchas cosas, con él de chico en Defensa, y me gusta que esté en un buen momento”.

Marcelo Benítez sabe que si el equipo se pasa "de rosca" pierde precisión. (Sergio Cejas)

CON LOS CAMPEONES DEL MUNDO

“Jugué con varios campeones del mundo. Cuti Romero, Lisandro (Martínez), Guido (Rodríguez), Nahuel (Molina), Enzo (Fernández)... Y todavía no tengo la camiseta de ninguno de ellos, je", enumeró el “Cholo” Benítez. Campeón de la Copa Sudamericana en 2020 y de la Recopa en 2021 con el Halcón.

"La primera vez que hable con Enzo Fernández en Defensa, lo saludé como Enzo y me dice, no llamame Gordo. Una personalidad tremenda... En los tiros libres me miraba mucho. En los goles que le hice a Newell's se lo ve a él al lado mio, quería patear".

Benítez en TERCER TIEMPO pic.twitter.com/0F5KQSMoZL — TERCER TIEMPO (@TercerTiempo30) August 30, 2025

“El Cuti tenía una personalidad de ir al frente que no se la vi a otros jugadores. En los entrenamientos en Belgrano no quería ir nadie contra él, y eso que tenía 18 años. No le importaba nada. Te mataba...“, recordó. Con los años el defensor surgido en Belgrano y Licha Martínez, su compañero en Defensa y Justicia, serían campeones del mundo en Qatar.