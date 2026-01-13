Intento de femicidio en Córdoba: un hombre intentó prender fuego a una mujer

En un grave episodio de violencia familiar que conmocionó a la localidad de Freyre, en el departamento San Justo, la Policía de Córdoba procedió a la detención de un hombre que amenazó de muerte a su pareja.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este martes 13 de enero, cuando las autoridades recibieron un reporte de emergencia solicitando presencia policial en un domicilio particular. Según informaron fuentes institucionales, el conflicto se desencadenó cuando el sujeto, de 38 años, regresó a la vivienda que compartía con la víctima en estado de ebriedad.

Intento de femicidio en Córdoba: lo que se sabe

De acuerdo a la Policía, el hombre amedrentó a la mujer utilizando una botella de alcohol etílico y un encendedor, manifestando intenciones de ocasionarle heridas de gravedad. Ante la inminencia del riesgo, la víctima solicitó auxilio, lo que provocó que el atacante decidiera retirarse del lugar de los hechos.

El agresor emprendió la fuga a bordo de su vehículo particular antes de que la patrulla policial arribara al domicilio. Sin embargo, se inició un operativo de búsqueda que culminó con la localización y aprehensión del individuo en las inmediaciones.

Tras su captura, fue trasladado a la sede policial local, donde permanece alojado. La Fiscalía de turno intervino de manera inmediata, ordenando la detención formal bajo las carátulas de violencia familiar y amenazas. Se espera que en las próximas horas se le tome declaración y se evalúen las medidas de protección correspondientes para la víctima.