Instituto y el recuperado Leonel Mosevich: “Veníamos de muchos golpes y se notó el cambio”

“Acá ninguno es boludo, sabíamos que si los de abajo ganaban se acercaban. Teníamos que ganar contra Argentinos y fuimos justos ganadores. Fueron dos penales de agarrones. Hicimos un partido perfecto, con arco en cero. Es partido a partido y en Mendoza hay que seguir sumando". La reflexión de Leonel Mosevich, quién reapareció en Instituto como titular y se enfoca en darle continuidad este domingo contra Godoy Cruz.

“Metimos mucho laburo en el receso para poder llegar bien se vio el cambio. Veniamos de muchos golpes y se notó el cambio, nos mentalizamos en ser más agresivos. El cambio en la cabeza fue fundamental”, remarcó el zaguero central, en diálogo con Vía Córdoba.

Leonel Mosevich es el octavo refuerzo de la Gloria.

“Me senti bien, trato de sumar siempre, doy al maximo y no tengo que demostrar nada a nadie. Uno sabe cuando hace las cosas mal. Tengo al lado al Negro (Fernando Alarcón), y se que clase de capitan es”, afirmó. Desde su regreso para un segundo ciclo en Instituto las lesiones le jugaron en contra. Ahora le tocó entrar y quiere aprovechar la oportunidad.

Fútbol liga profesional . Instituto gano 2 a 0 a Argentinos Juniors en Alta Córdoba. Ramiro Pereyra/LaVoz

LA LISTA DE VIAJEROS DE INSTITUTO

Daniel Oldrá repetirá formación para la visita de Instituto a Godoy Cruz este domingo a las 16.45, en el marco de la fecha ocho del Clausura. Siguen al margen por sendas lesiones el paraguayo Manuel Romero, el uruguayo Matías Fonseca y el juvenil Ezequiel Lázaro. También el arquero de relevo, Joaquín Papaleo.

𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗗𝗢𝗦 - Fecha 9



Estos son los citados por Daniel Oldrá y su cuerpo técnico para visitar a Godoy Cruz en Mendoza.



𝐏𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐦𝐞́𝐝𝐢𝐜𝐨:



- Facundo Suárez, Manuel Romero, Matías Fonseca, Jeremías Lázaro y Joaquín Papaleo continúan con sus respectivos…

Los once de la Gloria ante el Tomba serán Manuel Roffo; Emanuel Beltrán, Nicolás Zalazar, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón y Lucas Rodríguez; Stefano Moreyra y Gastón Lodico; Alex Luna, Damián Puebla y Nicolás Cordero.