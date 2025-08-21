Instituto: con quién reemplazarán a Fernando Alarcón y cuántas fechas recibió el “Palomo”

Instituto tendrá una baja significativa este sábado cuando enfrente a San Lorenzo, a las 14.30 en el Bajo Flores, por la sexta fecha del torneo Clausura. No estará el capitán Fernando Alarcón, suspendido.

EL “Palomo” vio roja directa en la goleada sufrida ante Unión de Santa Fe en Alta Córdoba. Pero recibió sólo una fecha de castigo y no dos, la sanción habitual. Al parecer, su reacción fue interpretada por el Tribunal de Disciplina como un gesto de impotencia por el resultado adverso e impensado.

Fernando Alarcón capitán de Instituto sale lesionado en el partido contra Argentinos Juniors.

Nicolás Zalazar, refuerzo en este mercado, será el reemplazo de Alarcón en la zaga central para acompañar a Gonzalo Requena. Justo contra San Lorenzo, club por el que pasó.

Nicolás Zalazar, defensor de Instituto, y su gol ante San Martín. (Prensa IACC).

Y en cuanto al capitán Albirrojo, estará disponible nuevamente el viernes 29 de agosto, a las 21.15, cuando Instituto reciba a Independiente de Avellaneda en Alta Córdoba por la sétima fecha.

ASÍ ESPERA SAN LORENZO A INSTITUTO

En medio de la zozobra por el pedido de quiebra, San Lorenzo trata de abstraerse en la cancha y dejar atrás la derrota con Platense 2-1 en Vicente López en la fecha pasada.

Platense vs San Lorenzo. Foto: FOTOBAIRES Fecha 5 Torneo Clausura Liga Profesional.

Contra Instituto, el DT Damián Ayude realizaría tres cambios: Daniel Herrera por Gastón Hernández, afuera por desgarro; Ezequiel Cerutti entra por Agustín Ladstatter en un cambio táctico; y Blanco Salinardi sustituye a Alexis Cuello, el ex Instituto expulsado ante el “Calamar”.

La formación sería entonces con Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña y Daniel Herrera; Elías Báez, Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi y Juan Rattalino; Ezequiel Cerutti, Salinardi y Matías Reali.