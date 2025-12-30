Instituto anunció un central con solidez como su quinto refuerzo en este mercado de pases

Instituto anunció este martes 30 de diciembre un defensor central con solidez como su quinto refuerzo en este mercado de pases. De este modo, el barrio de Alta Córdoba incorpora otro vecino gracias a las gestiones del equipo de Juan Manuel Cavagliatto.

Instituto confirmó un central con solidez como su quinto refuerzo

Se trata de Jonathan Galván, quien llegó a préstamo hasta el 31 de diciembre de 2026 desde Central Córdoba de Santiago del Estero. Según notificó la Gloria mediante un comunicado, cuenta con una opción de compra por el 100 por ciento de los derechos económicos.

El zaguero nació en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, el 25 de junio de 1993. “Llega para aportar experiencia y solidez defensiva al equipo conducido por Daniel Oldrá, que ya se encuentra en plena pretemporada”, anticipó Instituto sobre el jugador que vistió las camiseta de Argentinos Juniors, Racing Club, Huracán, Unión (SF), Colón y Aldosivi.

Los refuerzos de Instituto en este mercado de pases