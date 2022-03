Un nuevo hecho de inseguridad registrado en las últimas semanas demuestra una vez más que la delincuencia no tiene límite en Córdoba. En esta ocasión, las víctimas fueron una nena electrodependiente y su madre discapacitada, quienes sufrieron el robo de un tubo de oxígeno y una silla de ruedas.

Todo ocurrió en una vivienda de barrio comercial, en la que la menor con parálisis vive con su madre y su hermana de 22 años, quien cuida a su familia. “Hace varios años que yo me tuve que hacer cargo de ellas. Yo era menor de edad todavía pero preferí lucharla por mi hermana y por mi mamá, que siempre trató de hacer lo posible”, aseguró la joven.

“Hace tres semanas nos entraron a robar por la noche y se llevaron la silla de ruedas de mi mamá y la mochila de oxígeno de mi hermanita”, contó Rocío Carrizo, claramente afligida, en diálogo con Arriba Córdoba. Y remarcó que su hermana, de 12 años, necesita de ese elemento para vivir debido a su problema de salud.

“Gracias a Dios, una de las mamás del grupo de electrodependientes me prestó una mochila hasta que pueda conseguir otra”, contó la joven. Y agregó: “La gorda pudo empezar el colegio gracias a esa mochila prestada”.

Les robaron para “hacer daño”

Al recordar el lamentable suceso, Rocío consideró que los ladrones les robaron “para hacer daño”. “No creo que lo hayan hecho para dárselo a otra persona, pero si fue así también sería injusto”, aseveró.

La Policía no les tomó la denuncia porque “no hubo agresión”

Al ser consultada sobre si acudieron a la Policía tras el robo, la joven acusó que no le tomaron la denuncia porque “no hubo agresión” en el asalto. “Fui a la comisaría 18 de Villa El Libertador, donde me dijeron que como no hubo amenaza ni agresión, no me podían tomar la denuncia”, señaló, y aclaró: “Supuestamente, como no nos golpearon y no nos hicieron nada no nos podían hacer la denuncia”.

Para colaborar con la familia, comunicarse al 3518507525.