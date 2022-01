Las fallas periódicas en el servicio de energía eléctrica de Córdoba afectan a un sinnúmero de vecinos de la ciudad que pasan horas e incluso días sin luz, sufriendo importantes pérdidas materiales. Pero esta situación afecta aún más a quienes necesitan de la electricidad para vivir: los electrodependientes.

Este es el caso de Johana Morachi, una mujer de 31 años que quedó cuadripléjica tras un asalto, depende de la energía eléctrica para seguir respirando y pasó toda la noche de este lunes sin luz por un corte de Epec. “Esto ya es una vergüenza, es indignante lo que pasa, no se puede vivir así”, lamentó su madre, Marta Vélez.

En este sentido, la aseguró que suelen quedarse sin servicio por tres o cuatro días. “La están matando de a poco y le siguen haciendo daño”, dijo claramente angustiada por la impotencia, en diálogo con Noticiero Doce.

La mujer denunció que durante la noche del lunes tuvo que mover a su hija de un lado a otro para que no le falte oxígeno. “Tenemos que estar a las corridas para que mi hija no se me muera en mi casa”, explicó entre lágrimas.

“Ya se me fundió el generador que habíamos comprado para ella. Lo denuncié a Epec y no me llevaron el apunte. Nadie te escucha, nadie resuelve nada”, acusó Marta.