La Policía informó que este martes 26 de agosto detuvieron a dos personas por haber provocado un incendio en Córdoba, que lamentablemente es habitual en esta temporada del año. Sin embargo, lo inesperado es que uno de ellos sería un bombero voluntario.

Inesperado: investigan si un bombero voluntario provocó un incendio en Córdoba

El comunicado oficial matutino de las autoridades expresa que dos pescadores fueron aprehendidos dentro de un campo en la localidad de Embalse, a 113 kilómetros de la ciudad de Córdoba.

Los restos del incendio en Embalse.

“Uno de ellos sería bombero voluntario”, se limitaron a notificar ya que esto es materia de investigación. En tanto, el foco ígneo se había gestado cerca de la Ruta Provincial 5, a la altura de barrio Casitas.

En el lugar trabajó personal policial junto a Bomberos Voluntarios, quienes extinguieron las llamas. Finalmente, los aprehendidos fueron trasladados a sede policial por infracción al Código de Convivencia Ciudadana.