Incendio en el Boletín Oficial de Córdoba: la Provincia informó cuáles fueron los daños

El siniestro ocurrió el domingo en el inmueble ubicado en calle Santa Rosa al 700.

25 de agosto de 2025,

Sofocaron un incendio en el Boletín Oficial de Córdoba. (Foto: Policía de Córdoba)

El domingo 24, un incendio se desató en las instalaciones del taller gráfico perteneciente al Boletín Oficial de Córdoba. El suceso ocurrió en un inmueble ubicado en calle Santa Rosa al 700. La emergencia se concentró en un depósito donde se almacenaban grandes cantidades de papel.

Incendio en el Boletín Oficial de Córdoba: los daños

Desde la Provincia, informaron que el fuego no comprometió la integridad de la documentación oficial. El foco ígneo afectó exclusivamente resmas de papel en blanco, sin alcanzar ningún archivo impreso ni ejemplar ya publicado.

Las autoridades destacaron que la ausencia de daños a los registros oficiales se debe, principalmente, a que el Boletín Oficial se digitalizó completamente en el año 2013. Desde esa fecha, cada edición se publica de manera electrónica.

Además, se enfatizó que las copias físicas anteriores al proceso de digitalización tampoco sufrieron afectaciones. La memoria institucional está resguardada de manera integral, puesto que los ejemplares más antiguos, que datan de antes de 1965, se encuentran custodiados en el Archivo Histórico de la Provincia.

