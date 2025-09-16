Vía Córdoba / Siniestro Vial

Indignante: un motociclista atropelló a una mujer de 84 años y se escapó en Córdoba

El suceso ocurrió durante el fin de semana en Alta Gracia y el acusado fue detenido este martes 16 de septiembre.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

16 de septiembre de 2025,

Indignante: un motociclista atropelló a una mujer de 84 años y se escapó en Córdoba
Un motociclista atropelló a una mujer de 84 años y se fugó a toda velocidad.

El pasado fin de semana, un motociclista atropelló a una mujer de 84 años y se escapó a toda velocidad en la ciudad de Alta Gracia, en la provincia de Córdoba. Luego de días de búsqueda y de investigación, la Policía confirmó su detención este martes 16 de septiembre.

Un motociclista atropelló a una mujer de 84 años y se escapó en Córdoba

El acusado es un hombre de 33 años que comandaba una moto Appia e impactó contra la señora que caminaba por el tranquilo poblado. La mujer quedó herida y tendida en el suelo, pero el sujeto optó por fugarse.

Siniestro en Alta Gracia (Captura de video).
Siniestro en Alta Gracia (Captura de video).

Personal policial de la Departamental Santa María revisó las cámaras del sector, indagó y esta mañana allanó un domicilio en Barrio Cafferata, donde lograron detenerlo

Durante el procedimiento, también secuestraron la motocicleta presuntamente involucrada en el siniestro y un teléfono celular. El conductor quedó imputado por los delitos de “lesiones culposas agravadas por la fuga del autor y omisión de socorro a la víctima”.

Temas Relacionados

MÁS DE Siniestro Vial
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS