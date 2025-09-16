Indignante: un motociclista atropelló a una mujer de 84 años y se escapó en Córdoba

El pasado fin de semana, un motociclista atropelló a una mujer de 84 años y se escapó a toda velocidad en la ciudad de Alta Gracia, en la provincia de Córdoba. Luego de días de búsqueda y de investigación, la Policía confirmó su detención este martes 16 de septiembre.

Un motociclista atropelló a una mujer de 84 años y se escapó en Córdoba

El acusado es un hombre de 33 años que comandaba una moto Appia e impactó contra la señora que caminaba por el tranquilo poblado. La mujer quedó herida y tendida en el suelo, pero el sujeto optó por fugarse.

Siniestro en Alta Gracia (Captura de video).

Personal policial de la Departamental Santa María revisó las cámaras del sector, indagó y esta mañana allanó un domicilio en Barrio Cafferata, donde lograron detenerlo

Durante el procedimiento, también secuestraron la motocicleta presuntamente involucrada en el siniestro y un teléfono celular. El conductor quedó imputado por los delitos de “lesiones culposas agravadas por la fuga del autor y omisión de socorro a la víctima”.