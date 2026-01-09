Imputaron al chofer del colectivo que atropelló a la joven que murió en pleno centro de Córdoba

Una joven de 27 años murió este jueves 8 de enero tras ser atropellada por un colectivo en pleno centro de Córdoba. Este viernes 9 de enero, la Justicia de la provincia decidió imputar al chofer de la unidad en el marco de la causa, que investiga las condiciones alrededor del siniestro fatal.

El siniestro se registró alrededor de las 16 en la intersección de las calles Vélez Sarsfield y 27 de Abril, en un escenario de poca visibilidad por la fuerte lluvia en la ciudad. La Fiscalía del Distrito uno Turno cinco, a cargo de María Celeste Blasco, dirige la investigación para determinar la responsabilidad de los involucrados.

La joven falleció tras ser atropellada por un colectivo de Coniferal.

El conductor de la unidad declaró ante ella y recibió el delito de homicidio culposo, pero no fue detenido. Personal de la Policía de Córdoba y especialistas en accidentología vial trabajaron en el sitio para recolectar pruebas y testimonios y ya retiraron el vallado en el sector.

Ahora, Blasco está a la espera de los informes técnicos para saber cómo sucedieron los hechos. Un domo policial habría registrado la secuencia que terminó con la vida de la mujer de 27 años.

Según informaron fuentes policiales y testigos presenciales, la víctima cruzaba la calzada cuando fue alcanzada por una unidad de la empresa Coniferal. El colectivo, perteneciente a la línea 30, circulaba por la avenida Vélez Sarsfield y, al realizar el giro reglamentario para ingresar a la calle 27 de Abril, se produjo el impacto.

Pasajeros que viajaban en la unidad y transeúntes coincidieron en que el vehículo no golpeó a la mujer con su parte frontal. “El semáforo estaba en verde, dobló normal y la chica no estaba ni siquiera delante del colectivo, sino que la pisó con las dos ruedas de atrás”, relató una testigo. Esta versión fue ratificada por un comerciante de la zona, quien confirmó que la joven fue arrollada por el eje trasero del coche.

El comisario inspector Marcelo Peralta adelantó que las inclemencias del tiempo son un factor clave en la investigación. Se analiza si el empañamiento de los cristales de la unidad pudo haber dificultado la visión del chofer al momento de la maniobra. “El conductor manifestó que no se percató de la presencia de la mujer”, indicó el oficial, quien además precisó que la víctima cruzaba por la senda peatonal.