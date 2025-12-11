Vía Córdoba / Marcos Juárez

Detuvieron a un automovilista que atropelló a cuatro personas y se había fugado en Córdoba

Dos jóvenes de 28 y 23 están en la terapia intensiva del Hospital Abel Ayerza de Marcos Juárez. Una adolescente de 19 y una niña de 12 sufrieron heridas menores.

Redacción Vía Córdoba

11 de diciembre de 2025,

La Volkswagen Suran secuestrada tras el operativo en Marcos Juárez.

Cuatro personas de entre 28 y 12 años fueron atropelladas por un automovilista que se fugó en el interior de la provincia de Córdoba. Horas más tarde, la Policía confirmó la aprehensión del sujeto y dio novedades del estado de salud de dos sujetos que permanecen en la terapia intensiva.

Dos jóvenes de 28 y 23, una adolescente de 19 y una niña de 12 bajaron de una camioneta Toyota Hilux en la Colectora Noroeste de Marcos Juárez. En ese marco, un auto pasó a toda velocidad y los embistió, dándose a la fuga.

Las cuatro personas habían bajado de una camioneta en Marcos Juárez cuando fueron embestidas. (José Gabriel Hernández / La Voz)
Personal policial se presentó en el lugar, constató el siniestro vial y trasladó a los jóvenes al Hospital Abel Ayerza, donde permanecen en la unidad de terapia intensiva con diagnóstico de traumatismo de cráneo. Mientras tanto, la adolescente y la niña de 12 años fueron asistidas y no requirieron ser trasladadas.

Posterior a las 14 de este 11 de diciembre, la departamental de Marcos Juárez confirmó que el conductor de 30 años fue detenido. En paralelo, notifico el secuestro de un Volkswagen Suran, que fue el vehículo involucrado en el siniestro vial.

El conductor de 30 años fue detenido antes de las 14 de este jueves 11 de diciembre.
