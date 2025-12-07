Un niño de 10 años lucha por su vida tras ser atropellado en Córdoba: lo que se sabe

Un niño de 10 años resultó con graves heridas tras ser embestido por un auto en barrio Villa Retiro de la ciudad de Córdoba. El hecho ocurrió en la madrugada de este domingo sobre avenida Rancagua al 5.300 y, según información policial, el choche involucrado es un Renault Duster.

Un niño de 10 años lucha por su vida tras ser atropellado

Por motivos que aún se investigan, el hombre atropelló al niño en la conocida avenida. Tras el impacto, un servicio de emergencias trasladó a la víctima al Hospital Elpidio Torres, donde se constató una fractura de cadera y múltiples traumas. Dada la gravedad del cuatro, fue derivado de manera urgente al Hospital de Niños, donde permanece internado.

En tanto, las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias del siniestro vial. Asimismo, se dispuso que el conductor del auto quede a disposición de la Justicia. El hecho avivó un viejo reclamo de los vecinos del sector, que exigen mayores medidas de seguridad.