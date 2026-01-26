Horror: un hombre recibió 57 puñaladas y lucha por su vida en Córdoba

Un violento episodio de inseguridad conmociona a la ciudad de San Francisco, en el este de la provincia de Córdoba. Un hombre de 51 años fue víctima de una agresión este lunes por la tarde y pelea por su vida en terapia intensiva. El hecho, que es investigado por la Justicia, destaca por la saña del ataque, ya que la víctima recibió 57 puñaladas.

Un hombre recibió 57 puñaladas en Córdoba

La víctima fue identificada como Diego Novaretto, quien ingresó de urgencia al Hospital Iturraspe con un cuadro clínico de extrema gravedad. Según los informes médicos, presenta 57 heridas de arma blanca distribuidas en zonas vitales como el pecho, el abdomen y la cabeza.

El ataque comprometió severamente su sistema respiratorio, dificultando su estabilidad inicial. Una de las lesiones más críticas es la perforación del pulmón izquierdo, lo que obligó a los profesionales de la salud a colocarle asistencia respiratoria mecánica.

El ataque tuvo lugar en una vivienda situada en el barrio Roca, lugar donde la víctima fue hallada con múltiples heridas y en estado de shock. La causa fue caratulada como intento de homicidio y quedó bajo la órbita de la fiscal Silvana Quaglia, quien coordina las tareas para esclarecer lo sucedido.