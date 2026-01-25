Una histórica empresa de Córdoba quedó al borde del cierre por una crisis

Una reconocida empresa de Córdoba inició un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante el Ministerio de Trabajo. La medida responde a una combinación de caída en el consumo interno, el impacto de las importaciones y un fuerte incremento en los costos operativos que compromete la estabilidad de sus 90 colaboradores. Se trata de Karikal, la firma emblemática de San Francisco con más de 60 años de trayectoria.

Una empresa de Córdoba quedó al borde de la quiebra

La situación crítica afecta a las dos plantas que la compañía opera en la ciudad cordobesa, ubicadas en el barrio La Milka y en el Parque Industrial. Karikal es un actor clave en la fabricación de insumos para la industria del mueble, el revestimiento, el sector automotriz y la construcción en seco. Sin embargo, la dirección de la empresa reconoció “severas restricciones económico-financieras” que dificultan el cumplimiento de obligaciones básicas, como el pago de salarios adeudados y vacaciones.

A través de un comunicado interno firmado por el apoderado David Valverde, la firma atribuyó este escenario a las políticas económicas nacionales. Según la empresa, la apertura del mercado importador y la retracción de la demanda interna generaron un contexto “insostenible” para la producción local. Desde la firma señalaron que los industriales nacionales no compiten en igualdad de condiciones con los productos del exterior, debido al denominado “costo argentino”.

El presente de Karikal marca un contraste abrupto con sus proyecciones de hace apenas unos meses. En octubre de 2025, la compañía había anunciado un ambicioso plan de inversión de 1.200 millones de pesos destinado a instalar una nueva planta productiva en Brasil. No obstante, la rápida degradación de las variables macroeconómicas obligó a suspender este proyecto de expansión para concentrar todos los recursos en sostener la actividad en Córdoba.

Las fuentes institucionales de la empresa recalcaron que la prioridad actual es preservar las fuentes de trabajo. “Hacemos las inversiones necesarias para ser sustentables, pero el mercado no reacciona”, afirmaron desde la conducción al explicar la necesidad de recurrir a herramientas legales para evitar cierres definitivos.

Próximos pasos: audiencias y negociación

El inicio del Procedimiento Preventivo de Crisis abre una instancia de negociación formal supervisada por el Estado. Este mecanismo obliga a la empresa a presentar sus balances y justificar su situación contable ante el Ministerio de Trabajo y el sindicato Unión Obreros y Empleados Plásticos (Uoyep).

Durante la vigencia de este trámite, la compañía tiene prohibido avanzar con despidos masivos de forma unilateral. Se espera que la próxima semana se realice la primera audiencia oficial para definir el esquema de trabajo futuro, que podría incluir suspensiones o reducciones de jornada, siempre bajo el objetivo de evitar “decisiones más drásticas” que afecten a la comunidad de San Francisco.