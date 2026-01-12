Hay protestas en el peaje Córdoba-Carlos Paz en rechazo a la reforma jubilatoria

Desde las 10 de la mañana de este lunes 12 de enero, una protesta protagonizada por la totalidad de los gremios estatales de Córdoba genera importantes demoras en el tránsito sobre la autopista que conecta la capital provincial con Villa Carlos Paz. La medida, de carácter sorpresivo, se concentra en el peaje ubicado en el acceso por la avenida Fuerza Aérea, un punto estratégico de circulación hacia los valles de Punilla, Traslasierra y Calamuchita.

Protesta en el peaje: el impacto de la Ley 11.87 en el sector público

El eje central del reclamo es el rechazo a la Ley 11.87, normativa que modifica el régimen jubilatorio de la provincia de Córdoba. Roberto Cristalli, secretario general de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc), explicó que la medida busca visibilizar el perjuicio que esta ley genera tanto en activos como en jubilados.

Según los representantes sindicales presentes, la normativa no solo aumentó los aportes personales de los trabajadores en actividad, sino que también afecta directamente a quienes ya están retirados. “Cambia básicamente el cálculo del haber jubilatorio, lo que a futuro va a significar menores jubilaciones y menores salarios para los activos también”, señaló Cristalli durante la manifestación. Los gremios advierten que los trabajadores superarán las bandas de descuento progresivamente, lo que resultará en una reducción del poder adquisitivo para todo el sector público.

Estado del tránsito y desarrollo de la protesta

Pese a la ocupación de carriles en ambos sentidos del peaje, los manifestantes aseguran que la circulación vehicular no se interrumpió de forma total. “Está demorado porque estamos ocupando un carril, pero los vehículos circulan”, aclaró el titular de la Uepc. Se estima que la permanencia de los cuerpos orgánicos en el lugar se extenderá por dos horas.

Gremios estatales protestan en el peaje Córdoba - Carlos Paz. (Foto: Prensa)

Por su parte, la Policía de Córdoba desplegó un operativo de seguridad en el sector para ordenar el flujo vehicular y solicitó a los conductores circular con precaución ante la presencia masiva de los 23 sindicatos en la calzada.

Denuncia por falta de canales de diálogo institucional

Otro de los puntos de conflicto es el quiebre de la relación institucional con la administración provincial. Cristalli denunció públicamente el incumplimiento de compromisos previos respecto a la creación de una mesa de negociación permanente. “No tenemos ningún diálogo; nos dijeron que nos iban a convocar y eso no sucedió”, afirmó el dirigente.

La jornada se enmarca en un plan de lucha que prevé continuar con acciones directas. La visibilización del conflicto en una de las rutas más transitadas busca presionar por una revisión de las políticas previsionales vigentes.