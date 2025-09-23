Hay alerta extrema por incendios en Córdoba: las recomendaciones a tener en cuenta

A días de la llegada de la primavera, Córdoba atraviesa jornadas muy ventosas, lo que genera una situación de alto peligro para la generación de incendios. Por eso, la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil comunicó que la probabilidad de siniestros forestales será muy alta y extrema en los días próximos. Este aviso se extiende hasta el jueves 25 de septiembre.

Aleta por incendios en Córdoba: las recomendaciones

Esta coyuntura crítica se produce por la combinación de altas temperaturas, la baja cantidad de vapor de agua en el ambiente y la presencia del viento norte. Las ráfagas pueden ser muy fuertes en algunos sectores de la región.

Ante este panorama, las autoridades recordaron la prohibición de encender cualquier tipo de fuego en el territorio provincial. El vocero del organismo, Roberto Schreiner, dirigió la recomendación tanto a quienes viven en sectores rurales como a los visitantes que suelen recorrer las áreas serranas durante estos días de clima cálido. El organismo subrayó que la prevención constituye un elemento central para resguardar la seguridad de las comunidades, proteger los recursos naturales y evitar emergencias que pongan en riesgo vidas y bienes.

En el caso de detectar una columna de humo o el comienzo de un foco, las autoridades solicitaron comunicarse de inmediato con las líneas de auxilio. Los números dispuestos para estas emergencias son los siguientes: 0800–888–38346 (FUEGO), 100 (Bomberos) y 911 (Policía).