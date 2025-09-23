Bomberos logran controlar incendio reactivado en la variante Costa Azul

Anoche se reactivó un incendio en la variante Costa Azul, cerca del camino de las 100 curvas, que fue combatido y finalmente controlado en las primeras horas de la mañana por bomberos y brigadas especializadas.

Las llamas afectaron pastizales y monte bajo generando preocupación entre vecinos y automovilistas que circulaban por el lugar.

El foco principal, que comenzó el domingo, habría tenido como origen un corto circuito en el tendido eléctrico de alta tensión de la zona. Para controlarlo, se desplegaron más de 30 bomberos de Carlos Paz, Bialet Massé y Tanti, junto a brigadas del ETAC y personal del Plan Provincial del Manejo del Fuego.

Las autoridades recordaron que la provincia de Córdoba se encuentra en temporada de riesgo extremo de incendios forestales, por lo que recomiendan extremar las precauciones en todas las zonas de vegetación.