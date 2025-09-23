Fiesta y bolsillos llenos: cuántos millones movió el Día de la Primavera en Córdoba

La provincia fue escenario de diferentes fiestas a lo largo y ancho de la región durante el fin de semana por el día del estudiante y el cambio de estación. Luego de un relevamiento, se confirmó cuántos millones de pesos movió el Día de la Primavera en Córdoba.

Cuántos millones movió el Día de la Primavera en Córdoba

“Los festejos por el Día de la Primavera generaron un impacto económico estimado en más de 20.000.000 de pesos sólo en alojamiento, gastronomía y traslados”, confirmaron las autoridades gubernamentales mediante un comunicado oficial.

Ciudad de Córdoba. Jóvenes ya salen para Villa Carlos Paz para disfrutar uno de los grandes festejos por el Día de la Primavera (La Voz).

Alrededor de 350.000 personas, entre turistas y cordobeses, disfrutaron de actividades culturales, recreativas y musicales en distintos puntos del territorio provincial.

Cuáles fueron los lugares de Córdoba más convocantes por el Día de la Primavera

Villa Carlos Paz, Embalse y Potrero de Garay fueron los destinos destacados y más seleccionados. Según datos del Ministerio de Seguridad, reunieron alrededor de 55.000 asistentes; cerca de 40.000; y 34.000, respectivamente.

En paralelo, Córdoba Capital, las Sierras Chicas, Ansenuza, Calamuchita, Traslasierra y otras regiones también deleitaron con sus celebraciones. “Estos números reflejan el enorme potencial que tiene Córdoba para seguir creciendo en materia turística”, celebró el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani.