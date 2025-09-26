“Hamburguesa de oro”: el exclusivo lanzamiento de un restaurante de Córdoba

Un restaurante de Córdoba lanzó por tiempo limitado una “Hamburguesa de oro”. La particular oferta se da en el marco de la Semana de la Hamburguesa 2025 y fue una revelación en el torneo que eligió las mejores preparaciones de la ciudad.

Qué restaurante de Córdoba lanzó una “Hamburguesa de oro” y qué contiene

El platillo fue idea de 3 Tomates, conocida lomitería en barrio Nueva Córdoba. El restaurante que también ofrece pachattas, sándwiches de milanesa, wraps y papas fritas estilo noisette enumeró los ingredientes de su particular burger:

Láminas de oro comestibles .

Corona de decoración.

Pan de papa estilo brioche (con pintura de oro en polvo comestible).

Mayo 3T.

Salsa R picante (a base de barbacoa).

Cebolla blanca cruda.

Queso brie .

Medallón de carne (blend de bondiola de cerdo, con tapa de asado).

Medallón de pollo .

Nueces .

Salsa atenea (yogurt griego con menta y aceite de oliva).

La hamburguesa tiene dos proteínas, queso brie, nueces, salsas, mayonesa picante, cebolla y más.

Hasta cuándo hay tiempo de probar la hamburguesa de oro en Córdoba

La hamburguesa de oro estará disponible hasta este domingo 28 de septiembre, inclusive. El local de comidas está ubicado en la calle Obispo Trejo al 1.131, barrio Nueva Córdoba.