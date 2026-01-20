Gisela, una amiga de Néstor, el único detenido por el caso de desaparición y secuestro de Tania en Córdoba, habló este martes 20 de enero. La mujer defendió al hombre alojado en la cárcel de Bouwer, quien también fue su compañero de trabajo.

Habló una amiga de Néstor, el único detenido por el caso Tania en Córdoba: “Nunca tuvo maldad”

“Sí, me sorprendió muchísimo de Néstor porque es una persona que nunca tuvo maldad, siempre fue respetuoso”, dijo la mujer ante la consulta sobre qué le pareció la detención del sujeto, en diálogo con El Doce.

El descampado en el que encontraron a Tania, quien había desaparecido en el Parque Sarmiento de Córdoba.

En paralelo, ella había palpitado un final negativo, pero nunca se imaginó el actual escenario. “Iba a terminar mal esto, para él. Lo veíamos desde hace varios años, porque estaba muy metido en préstamos y pedía a amigos, conocidos y prestamistas”, enumeró

Gisela relaciona las deudas con Tania ya que Néstor solicitaba coberturas en horarios laborales. “He visto como siempre le ha pasado dinero. Me decía ´cubrime, me tengo que ir al Pago Fácil´ y era para pagarle a ella", argumentó.

Por último, ella confesó que su amigo desde 2009 le había pedido dinero entre 2020 y 2021. “Él me pide dinero prestado y no me lo devolvía. Luego, me explicó que había sacado un crédito, tenía problemas y no lo podía pagar”. Además, deslizó que Tania habría ido al lugar de trabajo de Néstor en reiteradas oportunidades.