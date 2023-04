Habló la mamá que acusó a una docente de Córdoba de golpear a su hijo: “Él estaba en el piso llorando”

Una mamá denunció que la docente de su hijo lo había golpeado en el pecho. El hecho se habría perpetrado en la escuela Fray Mamerto Esquiú, de barrio Yofre de la ciudad de Córdoba. Tras la acusación, la maestra fue apartada del cargo e imputada por el fiscal Raúl Garzón.

El niño tiene 6 años y está diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA). En diálogo con Telenoche, Yohana, mamá del alumno, contó cómo fueron los hechos.

“La maestra integradora me llamó para decirme que mi hijo estaba en crisis así que fui a buscarlo. Cuando llegué, él estaba en el piso llorando. Yo me siento al lado, le pregunto qué pasa y me dijo ‘La seño me pegó y me dijo que no podía aprender’”, dijo.

LA REACCIÓN DE LA DOCENTE Y DE LAS AUTORIDADES DEL COLEGIO

Tras el hecho, la mujer contó qué fue lo que pasó: “Durante la clase, la señorita del grado se bajó a atarle los cordones a un compañerito y mi hijo lo golpeó. No sé si se sintió invadido. Entonces, la señorita se levantó y le pegó una trompada en el pecho”.

Yohana detalló que fue a pedir explicaciones al colegio y una de las autoridades justificó que “fue autodefensa”.

La docente fue apartada de su cargo e imputada por el fiscal Raúl Garzón quien encara la investigación. En tanto, el niño dejó de asistir al colegio y su mamá, analiza cambiarlo de institución.