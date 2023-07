Habló la mamá de Joaquín Sperani: “Yo denuncié bullying en el colegio y nadie cuidó nada”

Joaquín Sperani desapareció el pasado jueves y tras un intenso rastrillaje, fue encontrado sin vida este domingo al mediodía. Según relató el padre, un amigo de 13 años confesó haberlo matado de un golpe en la cabeza. Por su parte, la madre denunció bullying en el colegio y sostuvo que nadie hizo nada para evitarlo.

“Eran amigos de toda la vida, me cuesta entender por qué lo hizo”, expresó Mariela Flores, la madre, ante El Doce. Ante esto, la mujer sostuvo que hace poco denunció problemas de bullying en el colegio pero “la escuela no cuidó nada”.

“Que se termine todo esto, que Joaquín destape todo. No voy a parar hasta que se destape todo y que caiga quien tenga que caer”, dijo la mujer. Además, cuestionó el accionar policial ante los rastrillajes: “Nosotros salimos a rastrillar y no veíamos ni a un policía”.

“Hoy joaquín me está dando las fuerzas para que se haga Justicia”, concluyó Mariela Flores.

EL AMIGO DE JOAQUÍN SPERANI CONFESÓ EL CRIMEN

El padre de la víctima, Martín Sperani, dialogó este lunes con Mitre 810 y habló sobre el momento en que el niño confesó haber matado a Joaquín.

“Él estaba declarando cuando me dieron la noticia, nos dividía una pared. Él declaró que él había matado a mi hijo y ese momento fue muy duro y desgarrante. Se hicieron amigos en tercer grado de primaria, nunca hubo un episodio de violencia, no lo imaginaba yo”, dijo Sperani.

“No termino de entenderlo. En realidad, que su amigo haya hecho esto, que era uno más de la familia, los padres también, era un entorno familiar. Te digo la verdad es muy duro, no caigo. Me pregunto por qué pero no tengo la respuesta”, expresó el hombre.

Según informó este lunes el intendente de Laboulaye, César Abdala, el menor fue trasladado el domingo por la noche al Complejo Esperanza. Sin embargo, es inimputable debido a que es menor de 16 años y el caso pasará a un juzgado penal juvenil para que continúe con la causa y pueda desentrañar qué pasó.