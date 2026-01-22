Habló el bombero que encontró a Tania tras su desaparición en Córdoba: “Estaba...”

Enzo Fidelius, el bombero que encontró a Tania tras su desaparición en Córdoba, rompió el silencio en la noche del miércoles 21 de enero. El uniformado aportó datos que definen el rumbo de la investigación de la Justicia, que tiene a Néstor como único detenido.

“A las 17.48 aparece un hombre vestido de negro con un paraguas, me dice que había visto un bulto en el descampado del otro lado del río, que parecía una persona”, contextualizó el efectivo, en diálogo con Canal 11 La Cumbre.

Néstor, el único detenido por el caso de Tania.

El sujeto se movió de sala, dio aviso a sus compañeros, regresó y el denunciante había desaparecido. Sin verlo alrededor, hizo caso al pedido y se dirigió al predio donde finalmente encontró a Tania.

“Estaba atada de pies y manos, boca abajo, empapada por la intensa lluvia”, describió sobre el estado de la mujer. En paralelo, aclaró que ella “no estaba amordazada, no tenía nada en la boca”.

El descampado está a una cuadra del cuartel de Bomberos Voluntarios de La Cumbre.

A su vez, aclaró que la mujer no estaba dentro de unas bolsas como había circulado en un primer momento. “Había dos bolsas de consorcio pero ella estaba arriba de esas bolsas”, deslizó.

Acto siguiente, aseguró que la mujer se identificó con nombre y edad “Ahí me pongo a charlar rápido, me contó lo que saben todos, que estaba en el Parque Sarmiento y que le dieron algo de tomar y aparece en ese lugar. No recuerda más nada”, cerró.