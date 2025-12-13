Un auto deportivo de alta gama apareció en las calles de la ciudad de Córdoba y sorprendió a todos y todas. Los fanáticos del automovilismo aseguran que no es habitual ver este tipo de modelos en el continente y tiene un valor superior a los 250.000 dólares.

Grabaron en Córdoba un auto deportivo que cuesta más de 250 mil dólares

La cuenta de Instagram especializada en vehículos @exoticos.cordoba brindó las fotografías y un video del BYD Yangwang U9. El rodado tiene puertas de tijera y una suspensión que le da una movilidad similar a la de una “bailarina”.

Según informó la entidad mencionada, BYD aterrizó exclusivamente desde China para recorrer todas sus concesionarias oficiales. Familia Parra es una de ellas y fue escenario del show que montó.

Córdoba: cómo es el auto deportivo que cuesta más de 250 mil dólares

El YangWang U9 cuenta con una Batería Blade de fosfato de hierro y litio (LFP) de 80 kilowatts por hora (kwh) de capacidad. El modelo brinda una autonomía de 465 kilómetros, según el ciclo de prueba CLTC.

Inauguración de la concesionaria BYD de auto eléctricos de la Familia Parra. (Javier Ferreyra / La Voz)

Sus cuatro motores eléctricos síncronos de imanes permanentes, uno por cada rueda, están controlados de forma independiente. Su sistema de tracción total con vectorización de par le da una potencia total combinada de 960 kilowatts. Por ello, puede acelerar de 0 a 100 km/h en 2.36 segundos y su velocidad máxima es de 309,19 km/h.

Uno de los diferenciales del auto es su sistema de control de carrocería adaptativo. Se trata de DiSus-X, que los expertos definen como una revolución en suspensiones ya que ajusta el recorrido de la suspensión hasta 75 milímetros. Esto le permite realizar movimientos atractivos, despegarse del asfalto y saltar.

Cuánto cuesta el auto deportivo que grabaron en Córdoba