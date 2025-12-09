Noche de las compras: de qué se trata el evento que regalará un auto 0km en Córdoba

El corazón de la ciudad se prepara para vivir uno de los movimientos comerciales más importantes del año con la llegada de las fiestas. Este viernes 12 y el sábado 20 regresa “La noche de las compras”, una propuesta impulsada por los comerciantes nucleados en el barrio Ituzaingó, con el apoyo del Centro Vecinal de barrio Centro, liderado por David Boffa, y el desarrollo de la aplicación +Centro CBA.

El objetivo de esta acción es claro: buscan impulsar las ventas y recuperar la clientela que habitualmente realiza adquisiciones en la zona central. Las tiendas esperan una reactivación significativa del consumo.

La noche de las compras: de qué se trata el evento

Durante las dos jornadas, a partir de las 19, el horario de atención se extenderá en los locales participantes. Los negocios brindarán una serie de rebajas especiales y participarán en diversos sorteos. Cabe señalar que se utilizará la aplicación +Centro CBA, una herramienta que premia y recompensa a los clientes que efectúen operaciones comerciales durante las jornadas.

La iniciativa ofrece la posibilidad de ganar un auto Fiat Cronos 0km, una moto de marca Motomel Blitz 110 y un monopatín eléctrico. Para concursar, los clientes deben realizar compras iguales o superiores a 25.000 pesos en establecimientos del área central, o 5.000 pesos si son productos de Lotería.

Los comprobantes deben registrarse a través de un código QR que se entrega al abonar. El evento de selección de ganadores tendrá lugar el viernes 26 de diciembre a las 20, en la sede de Lotería. Aquellos que paguen con tarjeta Cordobesa obtendrán financiación especial y una doble chance para la extracción.

La Municipalidad lanzó “El Centro está de Fiesta”

De forma paralela a esta acción comercial, la Municipalidad lanzó “El Centro está de fiesta”, un programa que se mantendrá vigente desde el 9 de diciembre hasta el 9 de enero. El plan incluye rebajas, cuotas sin interés y financiación específica con tarjetas de la entidad Bancor.

Además, la peatonal será sede de espectáculos musicales, intervenciones teatrales, pequeños eventos en galerías, ferias y celebraciones especiales. Estos eventos fueron diseñados específicamente para atraer nuevos compradores y recuperar el flujo mercantil del sector.