Ganó Instituto, el desahogo de Troglio: “Quiero quedarme todo lo que pueda y que la gente me...”

“Fue un desahogo enorme. Yo estoy cómodo en la ciudad, en el club. Ustedes decían que tenía un ultimátum. Acá le ponemos el pecho, trabajamos, intentamos que las cosas salgan bien. Quiero quedarme todo lo que pueda. No vine para irme a otro lado. Quiero lograr algo con Instituto y que la gente me recuerde. Ojalá los resultados me acompañen”. El monólogo de Pedro Troglio en el regreso al triunfo por el 1 a 0 contra San Martín de San Juan.

“Me encanta ganar. Teníamos que ganar. El segundo tiempo no fue bueno. Algo bueno hacemos, no nos llegan. La campaña de local es muy buena y la de visitante es muy mala. A veces no merecíamos perder. Merecíamos ganar hoy”, resumió Troglio.

Y completó: “No se si jugamos bien. Quiero dedicarle esto a mi familia. Vinieron tres veces y ganamos las tres. Le quiero dedicar a Juan (Cavagliatto) y a Fede (Bessone). Y quiero rescatar a la gente. Digan lo que me digan, la gente acompañó. Apoyó. Es la única manera. Son siete u ocho en redes los que instigan a putear”.

QUÉ DIJO EL DT RIVAL DE INSTITUTO

“Fue un partido poco jugado. Fue combativo. Sabíamos que iba a ser así. No salió un partido lindo. Llegamos hace poco al cargo y no tuvimos muchos días para trabajar. Instituto es un rival difícil, duro. El empate estaba bien”. Así lo analizó Leandro “Pipi” Romagnoli, nuevo DT de San Martín en reemplazo de Raúl Antuña.