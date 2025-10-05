Vía Córdoba / Video

Ganó Estudiantes de Río Cuarto, terminó escolta y ya tiene rival para el Reducido por el ascenso

Derrotó a Central Norte en Salta por 2 a 1. Campañón en la Primera Nacional. Cuando juega.

Jorge Nahúm
5 de octubre de 2025,

Estudiantes de Río Cuarto terminó como escolta, y va por el segundo ascenso en el Reducido (archivo).

Con una campaña de ascenso, Estudiantes de Río Cuarto venció en Salta a Central Norte por 2 a 1, se ubicó como escolta en la Zona B de la Primera Nacional y enfrentará a Patronato por el Reducido.

Con los 60 puntos que obtuvo, Estudiantes sumó lo misma cantidad que Deportivo Madryn en la Zona A par enfrentar a Gimnasia de Mendoza, que aventajó al equipo riocuartense por tres unidades.

Los goles del León fueron convertidos por Gonzalo Maffini y Francisco Galván, a los 15 y 79 minutos respectivamente. Diego Magno, de penal, anotó para el dueño de casa, a los 57.

De este modo, el equipo dirigido por Iván Delfino se medirá con Patronato, que perdió 3 a 1 frente a Ferro por la última fecha, y entró en el último puesto del Reducido. La fecha que se maneja para el duelo es el domingo 12 de octubre, a las 19 en Río Cuarto.

CÓMO QUEDARON LOS DUELOS PARA EL REDUCIDO

Además de Estudiantes de Río Cuarto frente a Patronato, estos son los cruces en el Reducido. Vale recordar que Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza definirán el primer ascenso, el sábado 11 de octubre a las 13, en estadio neutral a definir.

  • Atlanta -Chaco For Ever
  • Tristán Suárez -Agropecuario
  • Estudiantes de Caseros - Deportivo Maipú
  • Gimnasia y Tiro -Temperley
  • Deportivo Morón - San Martín de Tucumán
  • Gimnasia de Jujuy -San Miguel

