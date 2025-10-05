Ganó Estudiantes de Río Cuarto, terminó escolta y ya tiene rival para el Reducido por el ascenso

Con una campaña de ascenso, Estudiantes de Río Cuarto venció en Salta a Central Norte por 2 a 1, se ubicó como escolta en la Zona B de la Primera Nacional y enfrentará a Patronato por el Reducido.

Con los 60 puntos que obtuvo, Estudiantes sumó lo misma cantidad que Deportivo Madryn en la Zona A par enfrentar a Gimnasia de Mendoza, que aventajó al equipo riocuartense por tres unidades.

Los goles del León fueron convertidos por Gonzalo Maffini y Francisco Galván, a los 15 y 79 minutos respectivamente. Diego Magno, de penal, anotó para el dueño de casa, a los 57.

- 60 puntos

- 16 victorias

- 12 empates

- 6 derrotas



🫵🏻 El celeste tiene rival: Será Patronato, equipo que terminó octavo en la Zona A. pic.twitter.com/otaxk6UvTI — A. A. Estudiantes de Río Cuarto (@EstudiantesRio4) October 5, 2025

De este modo, el equipo dirigido por Iván Delfino se medirá con Patronato, que perdió 3 a 1 frente a Ferro por la última fecha, y entró en el último puesto del Reducido. La fecha que se maneja para el duelo es el domingo 12 de octubre, a las 19 en Río Cuarto.

𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐂𝐈𝐎́𝐍 || TITULARES 🆚@CACNoficial

⚽️#Fecha34 | Primera Nacional 2025

Estos son los elegidos Iván Delfino para disputar el encuentro de la fecha.

.#SomosLaCiudad #EstudiantesRC pic.twitter.com/hWaJGd1T8v — A. A. Estudiantes de Río Cuarto (@EstudiantesRio4) October 5, 2025

CÓMO QUEDARON LOS DUELOS PARA EL REDUCIDO

Además de Estudiantes de Río Cuarto frente a Patronato, estos son los cruces en el Reducido. Vale recordar que Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza definirán el primer ascenso, el sábado 11 de octubre a las 13, en estadio neutral a definir.