El equipo cordobés que es puntero y a tres fechas del final se ilusiona con el primer ascenso

Estudiantes de Río Cuarto hizo lo suyo y ayer domingo venció a Mitre de Santiago por 1 a 0. Y este lunes quedó como puntero de la Zona B de la Primera Nacional, por la derrota de Gimnasia de Mendoza contra Agropuecuario.
El “León” se impuso por el gol de Lucas “Topo” González en su quinta victoria consecutiva. E igualó la línea de puntos del Gimnasia mendocino. El Lobo presentó este lunes contra Agropuecuario como visitante, perdió 2-0 y quedó abajo de los riocuartenses por diferencia de goles, por uno.
En la próxima fecha el equipo dirigido por Iván Delfino irá a Resistencia contra Chaco For Ever, séptimo y en el Reducido, el sábado 20 de septiembre a las 17.30 y a tres partidos del final de esta primera fase.
Si el torneo terminara ahora, Estudiantes disputaría la final por el primer ascenso contra Deportivo Madryn, que sorprende con su campaña en la Zona A, líder de la Zona A con 56 unidades y cinco más que el escolta Atlanta.
LO QUE LE QUEDA A ESTUDIANTES
- Chaco For Ever (V)
- Almirante Brown (L)
- Central Norte (V)
Gimnasia de Mendoza
- San Telmo (L)
- Chacarita (V)
- Def. de Belgrano (L)