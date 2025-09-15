Vía Córdoba / Primera Nacional

El equipo cordobés que es puntero y a tres fechas del final se ilusiona con el primer ascenso

La Primera Nacional entra en su fase decisiva y Estudiantes quedó en la punta de la Zona B. Tremenda campaña.

Jorge Nahúm
Jorge Nahúm

15 de septiembre de 2025,

El equipo cordobés que es puntero y a tres fechas del final se ilusiona con el primer ascenso
Estudiantes de Río Cuarto festejó domingo y lunes.Es puntero de la Primera Nacional (Tomy Fragueiro / La Voz)

Estudiantes de Río Cuarto hizo lo suyo y ayer domingo venció a Mitre de Santiago por 1 a 0. Y este lunes quedó como puntero de la Zona B de la Primera Nacional, por la derrota de Gimnasia de Mendoza contra Agropuecuario.

Estudiantes de Río Cuarto le ganó a Mitre en la Primera Nacional. (Tomy Fragueiro / La Voz)
Estudiantes de Río Cuarto le ganó a Mitre en la Primera Nacional. (Tomy Fragueiro / La Voz)

El “León” se impuso por el gol de Lucas “Topo” González en su quinta victoria consecutiva. E igualó la línea de puntos del Gimnasia mendocino. El Lobo presentó este lunes contra Agropuecuario como visitante, perdió 2-0 y quedó abajo de los riocuartenses por diferencia de goles, por uno.

Estudiantes de Río Cuarto recibió a Mitre de Santiago por la Primera Nacional. (Tomy Fragueiro / La Voz)
Estudiantes de Río Cuarto recibió a Mitre de Santiago por la Primera Nacional. (Tomy Fragueiro / La Voz)

En la próxima fecha el equipo dirigido por Iván Delfino irá a Resistencia contra Chaco For Ever, séptimo y en el Reducido, el sábado 20 de septiembre a las 17.30 y a tres partidos del final de esta primera fase.

Estudiantes de Río Cuarto recibió a Mitre de Santiago por la Primera Nacional. (Tomy Fragueiro / La Voz)
Estudiantes de Río Cuarto recibió a Mitre de Santiago por la Primera Nacional. (Tomy Fragueiro / La Voz)

Si el torneo terminara ahora, Estudiantes disputaría la final por el primer ascenso contra Deportivo Madryn, que sorprende con su campaña en la Zona A, líder de la Zona A con 56 unidades y cinco más que el escolta Atlanta.

LO QUE LE QUEDA A ESTUDIANTES

  • Chaco For Ever (V)
  • Almirante Brown (L)
  • Central Norte (V)

Gimnasia de Mendoza

  • San Telmo (L)
  • Chacarita (V)
  • Def. de Belgrano (L)

Temas Relacionados

MÁS DE Primera Nacional
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS