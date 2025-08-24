Estudiantes de Rio Cuarto se subió el podio: ganó de visitante está al asecho

Estudiantes de Río Cuarto hizo lo suyo, fue y le ganó como visitante al colista y casi condenado Defensores Unidos por 2 a 1. Y acortó distancias con el puntero de la Zona B, que perdió, y con el escolta, que empató. El León quedó tercero en la Primera Nacional.

Ahora el equipo de Río Cuarto aparece a cinco puntos de Gimnasia de Mendoza, por la agónica caída de los cuyanos en su visita a Central Norte de Salta 1 a 0; y a cuatro de Gimnasia de Jujuy, por el empate en cero contra Almirante Brown en Isidro Casanovas.

Los goles para el conjunto dirgido por Iván Delfino fueron convertidos a los 12 minutos por Brian Orosco (ya había anotado en el triunfo de la fecha pasada contra Estudiantes de Caseros). Y amplió el zaguero Gonzalo Maffini, a los 27 minutos.

Estudiantes de Río Cuarto metió su segundo triunfo consecutivo (Tommy Fragueiro / La Voz)

En la próxima fecha Estudiantes recibirá el domingo 31 de agosto a las 16 a Temperley, que este domingo empató 1 a 1 con Defensores de Belgrano. Y aparece séptimo en la tabla de posiciones.

Estudiantes de Río Cuarto recibió a Talleres de Remedios de Escalada por la Primera Nacional. (Tomás Fragueiro / La Voz)

POSICIONES ZONA B (PRIMEROS PUESTOS)