Vía Córdoba / Primera Nacional

Estudiantes de Rio Cuarto se subió el podio: ganó de visitante está al asecho

Derrotó al colista de la tabla y aprovechó que el puntero y el escolta en la Zona B, no ganaron.

Jorge Nahúm
Jorge Nahúm

24 de agosto de 2025,

Estudiantes de Rio Cuarto se subió el podio: ganó de visitante está al asecho
Los 11 de Estudiantes que arrancaron ante Defensores Unidos por la Primera Nacional (Prensa Estudiantes).

Estudiantes de Río Cuarto hizo lo suyo, fue y le ganó como visitante al colista y casi condenado Defensores Unidos por 2 a 1. Y acortó distancias con el puntero de la Zona B, que perdió, y con el escolta, que empató. El León quedó tercero en la Primera Nacional.

Ahora el equipo de Río Cuarto aparece a cinco puntos de Gimnasia de Mendoza, por la agónica caída de los cuyanos en su visita a Central Norte de Salta 1 a 0; y a cuatro de Gimnasia de Jujuy, por el empate en cero contra Almirante Brown en Isidro Casanovas.

Los goles para el conjunto dirgido por Iván Delfino fueron convertidos a los 12 minutos por Brian Orosco (ya había anotado en el triunfo de la fecha pasada contra Estudiantes de Caseros). Y amplió el zaguero Gonzalo Maffini, a los 27 minutos.

Estudiantes de Río Cuarto metió su segundo triunfo consecutivo (Tommy Fragueiro / La Voz)
Estudiantes de Río Cuarto metió su segundo triunfo consecutivo (Tommy Fragueiro / La Voz)

En la próxima fecha Estudiantes recibirá el domingo 31 de agosto a las 16 a Temperley, que este domingo empató 1 a 1 con Defensores de Belgrano. Y aparece séptimo en la tabla de posiciones.

Estudiantes de Río Cuarto recibió a Talleres de Remedios de Escalada por la Primera Nacional. (Tomás Fragueiro / La Voz)
Estudiantes de Río Cuarto recibió a Talleres de Remedios de Escalada por la Primera Nacional. (Tomás Fragueiro / La Voz)

POSICIONES ZONA B (PRIMEROS PUESTOS)

  1. Gimnasia de Mendoza 52
  2. Gimnasia de Jujuy 51
  3. Estudiantes (RC) 47
  4. Deportivo Morón 46
  5. Chacarita 46
  6. Estudiantes (C) 45
  7. Temperley 45
  8. Chaco For Ever 44

Temas Relacionados

MÁS DE Primera Nacional
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS