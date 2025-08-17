El Celeste ganó el duelo entre Estudiantes y retomó la pelea arriba en la tabla

Estudiantes de Río Cuarto retomó el triunfo en la Primera Nacional y derrotó 1 a 0 a su homónimo de Caseros, para reposicionarse en los puestos de vanguardia de la Zona B, en la fecha 27.

El Celeste del Imperio venía de perder 2 a 1 en su visital Deportivo Morón, y recuperó terreno con la valiosa victoria, por el gol anotado por Brian Orosco a los 47 minutos, frente a un rival al que superó en la tabla, y que terminó con 10.

Estudiantes de Río Cuarto recibió a Talleres de Remedios de Escalada por la Primera Nacional. (Tomás Fragueiro / La Voz)

En la próxima fecha los dirigidos por Iván Delfino serán visitantes de Defensores Unidos, último en la tabla de posiciones, el domingo 24 a las 15.30.

POSICIONES ZONA B (PRIMEROS PUESTOS)