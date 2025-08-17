Vía Córdoba / Primera Nacional

El Celeste ganó el duelo entre Estudiantes y retomó la pelea arriba en la tabla

En Río cuarto venció 1 a 0 a Estudiantes de Caseros, y es cuarto en la Zona B de la Primera Nacional.

Jorge Nahúm
17 de agosto de 2025,

Estudiantes de Río Cuarto le ganó a su homónimo de Caseros y sigue entre los primeros de la tabla (Tomás Fragueiro / La Voz)

Estudiantes de Río Cuarto retomó el triunfo en la Primera Nacional y derrotó 1 a 0 a su homónimo de Caseros, para reposicionarse en los puestos de vanguardia de la Zona B, en la fecha 27.

El Celeste del Imperio venía de perder 2 a 1 en su visital Deportivo Morón, y recuperó terreno con la valiosa victoria, por el gol anotado por Brian Orosco a los 47 minutos, frente a un rival al que superó en la tabla, y que terminó con 10.

Estudiantes de Río Cuarto recibió a Talleres de Remedios de Escalada por la Primera Nacional. (Tomás Fragueiro / La Voz)
En la próxima fecha los dirigidos por Iván Delfino serán visitantes de Defensores Unidos, último en la tabla de posiciones, el domingo 24 a las 15.30.

POSICIONES ZONA B (PRIMEROS PUESTOS)

  1. Gimnasia (M) 52
  2. Gimnasia (J) 50
  3. Chacarita 45
  4. Estudiantes (RC) 44
  5. Temperley 44
  6. Deportivo Morón 43
  7. Chaco For Ever 43
  8. Estudiantes (C) 42

