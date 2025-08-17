El Celeste ganó el duelo entre Estudiantes y retomó la pelea arriba en la tabla

Estudiantes de Río Cuarto retomó el triunfo en la Primera Nacional y derrotó 1 a 0 a su homónimo de Caseros, para reposicionarse en los puestos de vanguardia de la Zona B, en la fecha 27.
El Celeste del Imperio venía de perder 2 a 1 en su visital Deportivo Morón, y recuperó terreno con la valiosa victoria, por el gol anotado por Brian Orosco a los 47 minutos, frente a un rival al que superó en la tabla, y que terminó con 10.
En la próxima fecha los dirigidos por Iván Delfino serán visitantes de Defensores Unidos, último en la tabla de posiciones, el domingo 24 a las 15.30.
POSICIONES ZONA B (PRIMEROS PUESTOS)
- Gimnasia (M) 52
- Gimnasia (J) 50
- Chacarita 45
- Estudiantes (RC) 44
- Temperley 44
- Deportivo Morón 43
- Chaco For Ever 43
- Estudiantes (C) 42