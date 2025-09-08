Estudiantes de Río Cuarto le ganó con autoridad a Colón y quedó a tiro de la punta

Estudiantes de Río Cuarto ratificó sus aspiraciones, y derrotó al convulsionado Colón en Santa Fe por 1 a 0, para ponerse a tres de la punta en la Zona B, por su cuarta victoria consecutiva en la Primera Nacional.
El León abrió la cuenta a los 33 minutos por Lucas González, de cabeza para capitalizar un tiro de esquina. En lo que a la postre sería el único gol de un tenso partido, con accidentado final por los tumultos en el área del conjunto riocuartense.
Iván Delfino puso en cancha a Brian Olivera; Matías Ruíz Díaz, Gonzalo Maffini, Juan Antoniani y Lucas Angelini; Martín Garnerone, Alejandro Cabrera, Tomás González y Lucas González; Javier Ferreira y Mauro Valiente.
En la próxima fecha Estudiantes será local de Mitre de Santiago, el domingo 14 de septiembre a las 16. Rival en la mitad de la tabla, y que en esta fecha perdió como local ante Defensores de Belgrano.
POSICIONES ZONA B (PRIMEROS PUESTOS)
- Gimnasia (M) 56
- Gimnasia (J) 54
- Deportivo Morón 53
- Estudiantes (RC) 53
- Estudiantes (C) 49
- Chacarita 48
- Chaco For Ever 48
- Temperley 48