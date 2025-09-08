Estudiantes de Río Cuarto le ganó con autoridad a Colón y quedó a tiro de la punta

Estudiantes de Río Cuarto ratificó sus aspiraciones, y derrotó al convulsionado Colón en Santa Fe por 1 a 0, para ponerse a tres de la punta en la Zona B, por su cuarta victoria consecutiva en la Primera Nacional.

El León abrió la cuenta a los 33 minutos por Lucas González, de cabeza para capitalizar un tiro de esquina. En lo que a la postre sería el único gol de un tenso partido, con accidentado final por los tumultos en el área del conjunto riocuartense.

Gonzalo Mafini, capitán de Estudiantes de Río Cuarto. (Prensa Estudiantes de Río Cuarto)

Iván Delfino puso en cancha a Brian Olivera; Matías Ruíz Díaz, Gonzalo Maffini, Juan Antoniani y Lucas Angelini; Martín Garnerone, Alejandro Cabrera, Tomás González y Lucas González; Javier Ferreira y Mauro Valiente.

En la próxima fecha Estudiantes será local de Mitre de Santiago, el domingo 14 de septiembre a las 16. Rival en la mitad de la tabla, y que en esta fecha perdió como local ante Defensores de Belgrano.

POSICIONES ZONA B (PRIMEROS PUESTOS)