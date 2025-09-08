Vía Córdoba / Primera Nacional

Estudiantes de Río Cuarto le ganó con autoridad a Colón y quedó a tiro de la punta

En Santa Fe se impuso por 1 a 0 por el gol de Lucas González. Y estiró su racha ganadora en la Zona B de la Primera Nacional.

Jorge Nahúm
Jorge Nahúm

8 de septiembre de 2025,

Estudiantes de Río Cuarto le ganó con autoridad a Colón y quedó a tiro de la punta
Gonzalo Mafini, capitán de Estudiantes de Río Cuarto, en otro triunfazo del León (archivo).

Estudiantes de Río Cuarto ratificó sus aspiraciones, y derrotó al convulsionado Colón en Santa Fe por 1 a 0, para ponerse a tres de la punta en la Zona B, por su cuarta victoria consecutiva en la Primera Nacional.

El León abrió la cuenta a los 33 minutos por Lucas González, de cabeza para capitalizar un tiro de esquina. En lo que a la postre sería el único gol de un tenso partido, con accidentado final por los tumultos en el área del conjunto riocuartense.

Gonzalo Mafini, capitán de Estudiantes de Río Cuarto. (Prensa Estudiantes de Río Cuarto)
Gonzalo Mafini, capitán de Estudiantes de Río Cuarto. (Prensa Estudiantes de Río Cuarto)

Iván Delfino puso en cancha a Brian Olivera; Matías Ruíz Díaz, Gonzalo Maffini, Juan Antoniani y Lucas Angelini; Martín Garnerone, Alejandro Cabrera, Tomás González y Lucas González; Javier Ferreira y Mauro Valiente.

En la próxima fecha Estudiantes será local de Mitre de Santiago, el domingo 14 de septiembre a las 16. Rival en la mitad de la tabla, y que en esta fecha perdió como local ante Defensores de Belgrano.

POSICIONES ZONA B (PRIMEROS PUESTOS)

  1. Gimnasia (M) 56
  2. Gimnasia (J) 54
  3. Deportivo Morón 53
  4. Estudiantes (RC) 53
  5. Estudiantes (C) 49
  6. Chacarita 48
  7. Chaco For Ever 48
  8. Temperley 48

Temas Relacionados

MÁS DE Primera Nacional
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS