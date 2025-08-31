Triunfazo de Estudiantes en Río Cuarto, para afirmarse en la pelea por el primer puesto

Estudiantes reafirmó en Río Cuarto sus pretenciones de pelear por la cima en la Zona B de la Primera Nacional. Derrotó 1 a 0 Temperley, y se ubica tercero en la tabla, a cuatro del líder Gimnasia de Jujuy que tampoco afloja.
El único gol de la tarde de domingo en el Candini fue anotado por el delantero Martín Garnerone, a los 10 minutos, ante un Temperley que estaba dos puntos abajo, en zona de clasificación también.
Para los dirigidos por Iván Delfino es la tercera victoria consecutiva. Y en la próxima fecha irá ante el conflictuado Colón en Santa Fe, el domingo 7 de septiembre a las 17.
POSICIONES ZONA B (PRIMEROS PUESTOS)
- Gimnasia (J) 54
- Gimnasia (M) 52
- Estudiantes (RC) 50
- Deportivo Morón 49
- Chacarita 47
- Chaco For Ever 47
- Estudiantes (C) 45
- Temperley 45