Triunfazo de Estudiantes en Río Cuarto, para afirmarse en la pelea por el primer puesto

Con gol de Martín Garnerone, derrotó a Temperley por la fecha 29 de la Zona B en Primera Nacional.

Jorge Nahúm
31 de agosto de 2025,

Estudiantes de Río Cuarto derrotó a Temperley con el gol de Martín Garnerone (Tomy Fragueiro).

Estudiantes reafirmó en Río Cuarto sus pretenciones de pelear por la cima en la Zona B de la Primera Nacional. Derrotó 1 a 0 Temperley, y se ubica tercero en la tabla, a cuatro del líder Gimnasia de Jujuy que tampoco afloja.

El único gol de la tarde de domingo en el Candini fue anotado por el delantero Martín Garnerone, a los 10 minutos, ante un Temperley que estaba dos puntos abajo, en zona de clasificación también.

Estudiantes de Río Cuarto fue local de Temperley en la Primera Nacional. (Tomy Fragueiro)
Para los dirigidos por Iván Delfino es la tercera victoria consecutiva. Y en la próxima fecha irá ante el conflictuado Colón en Santa Fe, el domingo 7 de septiembre a las 17.

Estudiantes de Río Cuarto fue local de Temperley en la Primera Nacional. (Tomy Fragueiro)
POSICIONES ZONA B (PRIMEROS PUESTOS)

  1. Gimnasia (J) 54
  2. Gimnasia (M) 52
  3. Estudiantes (RC) 50
  4. Deportivo Morón 49
  5. Chacarita 47
  6. Chaco For Ever 47
  7. Estudiantes (C) 45
  8. Temperley 45

