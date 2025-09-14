Estudiantes alcanzó al puntero: ganó en Río Cuarto en una tremenda seguidilla de triunfos

En una racha de cinco triunfos seguidos, Estudiantes de Río Cuarto alcanzó la cima de la Zona A de la Primera Nacional al vencer a Mitre de Santiago por 1 a 0. E igualar la línea de Gimnasia de Mendoza, que juega este lunes.

Lucas el “Topo” González anotó el 1 a 0 a los 35 del primer tiempo, en lo que fue la quinta victoria en fila. El “León” perdió con Deportivo Morón como visitante, y desde esa fecha venció a Estudiantes de Caseros, al Cadu, Temperley, Colón y ahora a los santiagueños.

Estudiantes de Río Cuarto recibió a Mitre de Santiago por la Primera Nacional. (Tomy Fragueiro / La Voz)

Aprovechó además el traspié de Gimnasia de Jujuy, que venía como escolta y perdió 1 a 0 ante Nueva Chicago en Mataderos. Este lunes a las 15.30 será el turno del Lobo mendocino, en una riesgosa visita a Agropecuario.

POSICIONES ZONA B (PRIMEROS PUESTOS)