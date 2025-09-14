Vía Córdoba / Primera Nacional

Estudiantes alcanzó al puntero: ganó en Río Cuarto en una tremenda seguidilla de triunfos

Lucas González le dio el triunfo sobre Mitre de Santiago, para compartir la cima en la Zona B de la Primera B Nacional.

Jorge Nahúm
Jorge Nahúm

14 de septiembre de 2025,

Estudiantes alcanzó al puntero: ganó en Río Cuarto en una tremenda seguidilla de triunfos
Estudiantes de Río Cuarto le ganó a Mitre con gol de Lucas González.

En una racha de cinco triunfos seguidos, Estudiantes de Río Cuarto alcanzó la cima de la Zona A de la Primera Nacional al vencer a Mitre de Santiago por 1 a 0. E igualar la línea de Gimnasia de Mendoza, que juega este lunes.

Lucas el “Topo” González anotó el 1 a 0 a los 35 del primer tiempo, en lo que fue la quinta victoria en fila. El “León” perdió con Deportivo Morón como visitante, y desde esa fecha venció a Estudiantes de Caseros, al Cadu, Temperley, Colón y ahora a los santiagueños.

Estudiantes de Río Cuarto recibió a Mitre de Santiago por la Primera Nacional. (Tomy Fragueiro / La Voz)
Estudiantes de Río Cuarto recibió a Mitre de Santiago por la Primera Nacional. (Tomy Fragueiro / La Voz)

Aprovechó además el traspié de Gimnasia de Jujuy, que venía como escolta y perdió 1 a 0 ante Nueva Chicago en Mataderos. Este lunes a las 15.30 será el turno del Lobo mendocino, en una riesgosa visita a Agropecuario.

Estudiantes de Río Cuarto recibió a Mitre de Santiago por la Primera Nacional. (Tomy Fragueiro / La Voz)
Estudiantes de Río Cuarto recibió a Mitre de Santiago por la Primera Nacional. (Tomy Fragueiro / La Voz)

POSICIONES ZONA B (PRIMEROS PUESTOS)

  1. Gimnasia (M) 56
  2. Estudiantes (RC) 56
  3. Gimnasia (J) 54
  4. Morón 53
  5. Estudiantes (C) 52
  6. Temperley 51
  7. Chaco For Ever 49
  8. Chacarita 48

Temas Relacionados

MÁS DE Primera Nacional
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS