Estudiantes alcanzó al puntero: ganó en Río Cuarto en una tremenda seguidilla de triunfos

En una racha de cinco triunfos seguidos, Estudiantes de Río Cuarto alcanzó la cima de la Zona A de la Primera Nacional al vencer a Mitre de Santiago por 1 a 0. E igualar la línea de Gimnasia de Mendoza, que juega este lunes.
Lucas el “Topo” González anotó el 1 a 0 a los 35 del primer tiempo, en lo que fue la quinta victoria en fila. El “León” perdió con Deportivo Morón como visitante, y desde esa fecha venció a Estudiantes de Caseros, al Cadu, Temperley, Colón y ahora a los santiagueños.
Aprovechó además el traspié de Gimnasia de Jujuy, que venía como escolta y perdió 1 a 0 ante Nueva Chicago en Mataderos. Este lunes a las 15.30 será el turno del Lobo mendocino, en una riesgosa visita a Agropecuario.
POSICIONES ZONA B (PRIMEROS PUESTOS)
- Gimnasia (M) 56
- Estudiantes (RC) 56
- Gimnasia (J) 54
- Morón 53
- Estudiantes (C) 52
- Temperley 51
- Chaco For Ever 49
- Chacarita 48