Gabriel Bornoroni: “Tenemos un canal abierto con los dialoguistas, pero toman decisiones que le hacen mal a los argentinos”

Gabriel Bornoroni acaba de regresar de la Casa Rosada después de una semana de furia en el bloque de La Libertad Avanza, que sufrió el portazo de la mendocina Lourdes Arrieta momentos antes de ser expulsada. El jefe de la bancada recibió a Vía Córdoba en una de las oficinas del presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, y habló de la interna libertaria, la relación con la oposición, el veto a la movilidad jubilatoria y el armado electoral en Córdoba.

“Siempre tenemos un canal abierto con los bloques dialoguistas, que son todos menos el kirchnerismo y la izquierda, pero por cuestiones políticas toman decisiones que le hacen mal a los argentinos”, consideró, aunque destacó que “todavía hay diputados que entienden que el equilibrio fiscal le hace bien a la Argentina y también a los jubilados”.

Además, despegó a Javier Milei de la visita de diputados a represores presos en el penal de Ezeiza y de la iniciativa de Victoria Villarruel para reabrir causas de los ‘70; sostuvo que antes de voltear el DNU de inteligencia deben conocer en qué se gastaron los fondos reservados; y le sugirió a Arrieta que si no vota las leyes del presidente, “devuelva su banca”.

¿Cómo tomaron la salida de la diputada mendocina Lourdes Arrieta?

- En el bloque trabajamos en equipo y llevamos adelante los proyectos que envía el presidente Milei. Somos los encargados de que esas leyes puedan ver la luz. Cuando alguien decide tomar decisiones por separado, no juega más en el equipo. Por eso se decidió que Lourdes no esté más dentro del bloque.

La Libertad Avanza es un bloque minoritario y ya había tenido otras bajas, ¿por qué no pudieron contenerla?

-Yo intenté que el bloque no tomara la decisión de que no pertenezca más al bloque. Lo hice, trabajé mucho por eso, pero no se pudo. Ahora Arrieta dijo que iba a votar lo que el presidente envíe al Congreso. Si no es así, como fue elegida por la lista de Milei, que devuelva la banca. Que no traicione al electorado.

Concretamente, ¿por qué le soltaran la mano?

- El hecho concreto es que ella denunció a los compañeros del bloque y al presidente de la Cámara, cuando nosotros sabemos que es todo mentira. El fiscal desestimó la denuncia hablando de infantilismo. Arrieta superó los límites de tolerancia del compañerismo. Y para colmar las expectativas, denunció al diputado (Nicolás) Mayoraz, que tiene una actitud intachable, cuando no hay un motivo por violencia de género.

¿Cree que el encuentro con represores en Ezeiza fue un error?

- No es la agenda del presidente ni del bloque, pero los diputados tomaron la decisión de ir y nosotros no se lo impedimos. Son libres de hacer lo que quieran. Y no cometieron un delito. Entonces el bloque no se los reprocha.

Pero si no es la agenda del presidente, ¿no es perjudicial para él que sus diputados actúen de esta manera?

- No, porque los diputados pueden ir a visitar una empresa, o tener reuniones con empresarios para poder hacer una ley, o ir a visitar la cárcel para ver si los derechos humanos se están cumpliendo. Uno hace reuniones en pos de tejer alianzas y trabajar a futuro, de ahí puede salir algún proyecto que contribuya al proyecto de Milei. Insisto: no es la agenda del presidente, del Gobierno ni del bloque de La Libertad Avanza, pero no reprochamos que hayan ido al penal de Ezeiza a visitar detenidos.

¿Van a impulsar una ley para liberar a los represores?

- Nunca lo vi yo. Nunca se trató en el bloque. Nunca le dijeron al presidente del bloque.

¿El escándalo que se desató daña de alguna manera al Gobierno?

- El kirchnerismo lo utilizó malintencionadamente, porque no fueron a visitar a (Alfredo) Astiz, fueron al penal de Ezeiza. A partir de ahí empieza la construcción del relato, que al kirchnerismo le sale muy bien. Trajeron a las comisiones a personas que han sido afectadas por la dictadura; nada tiene que ver, no es nuestra agenda.

Paralelamente, Villarruel prometió reabrir causas contra organizaciones guerrilleras de los ‘70 y Milei dice que tampoco es su agenda…

- Esa será la agenda de la vicepresidente, pero no es la agenda del bloque de diputados de La Libertad Avanza ni del presidente.

Bornoroni remarcó que la visita al penal de Ezeiza no es la agenda del presidente Milei (Foto: HCDN)

La semana pasada la oposición sancionó la ley de movilidad jubilatoria y rechazó en Diputados el DNU de inteligencia, ¿cómo analiza estos dos golpes?

- Fueron dos golpes contra 350 alegrías, que es a lo que equivale la Ley Bases. El Gobierno quisiera que los jubilados cobren lo que más se pueda. Todos estamos de acuerdo en que tienen que tener una jubilación digna. Pero el kirchnerismo se encargó de romper el sistema. Nosotros necesitaríamos tener cuatro trabajadores por cada jubilado y tenemos un trabajador y medio. El Gobierno tiene que salir a suplir ese problema de falta de generación de empleo. Nosotros con la Ley Bases y el RIGI fomentamos el empleo para que ese circuito, esa sinergia, vuelva a funcionar y el Estado no tenga que poner plata. Ahora aparece la oposición, que es la misma que con Cristina (Kirchner) vetó el 82% móvil, y dice que tenemos que actualizarle a los jubilados más que la fórmula que hizo el Gobierno. Pero, ¿de dónde sacamos los fondos? Hay dos posibilidades: decir que los fondos se sacan de otro lado (pero no dicen de dónde) o emitir. Y emitir, que es lo que siempre ha hecho el kirchnerismo, genera inflación. Entonces estaríamos mintiéndole a los jubilados y rompiendo la Argentina. ¿Por qué? Porque por un lado les actualizamos un 10% y por otro lado generamos 10% más de inflación. Además, hoy el 60% de los jubilados no cumple con los requisitos para tener la jubilación.

¿Por qué hay $100.000 millones para la SIDE y no para recomponer las jubilaciones?

- ¿Y para qué eran los fondos de la SIDE? No se sabe. Yo integro la Bicameral de Inteligencia y le dije al presidente (Martín Lousteau) que antes de dar de baja el DNU sepamos para qué son los fondos. Como no lo sabemos, pidamos el informe, y si no está bien y no es justo porque es mejor destinar esos fondos para otra cosa y no para el colador que tenemos en nuestra frontera, no se los demos. Pero decidieron voltear el DNU en Diputados sin un fundamento válido. Y ahora está en el Senado y volví a la bicameral a pedir que, por favor, le demos las herramientas a los senadores para que aprueben o rechacen el DNU en base a los gastos que se hagan de ese DNU. Acá hay una cuestión política, no es una cuestión económica. El gasto que se está haciendo para proteger las fronteras y las amenazas de terrorismo es insignificante comparativamente con los países limítrofes.

¿Cómo piensan impedir los dos tercios de los votos para anular el veto jubilatorio?

- Así como trabajamos en la Ley Bases, vamos a trabajar para que no lleguen a los dos tercios. Todavía hay un grupo de diputados que entiende que el equilibrio fiscal le hace bien a la Argentina y también a los jubilados. Tenemos que generar puestos de trabajo para que esos puestos de trabajo paguen las jubilaciones y no lo haga el Estado. Entonces vamos a bajar los impuestos, vamos a generar puestos de trabajo, vamos a tener jubilaciones dignas, pero no inventar la pólvora diciendo que ahora le actualizamos los jubilados pero no sabemos de dónde sacamos la plata. Después se enojan los diputados cuando les dicen que son degenerados fiscales.

¿Faltó negociación de parte de ustedes para impedir la sanción de la ley?

- Nosotros siempre tenemos un canal abierto con todos los bloques dialoguistas, que son todos menos el kirchnerismo y la izquierda, pero por cuestiones políticas toman decisiones que le hacen mal a los argentinos. Siempre tenemos un muy buen diálogo y en este caso también tuvimos un muy buen diálogo, pero era una decisión de hacerle daño a los argentinos.

¿Cómo está la relación con el PRO después de que se diferenciara del oficialismo en las últimas votaciones?

- Con el bloque PRO, que preside Cristian Ritondo, tenemos una muy buena relación. No hay nada roto. Es una decisión política de ellos, yo no los califico. Si ellos toman la decisión de ir para un lado o para el otro, es su bloque, no es La Libertad Avanza.

¿Los siguen considerando aliados?

- Yo considero aliados a todos los que en un momento de una votación acompañen. Nosotros tenemos un plan de gobierno, Milei siempre fue sincero con los argentinos, con los ciudadanos que lo votaron. El plan de gobierno lo está llevando de acuerdo a lo que dijo en campaña y las leyes que envía al Congreso son las leyes que dijo en campaña. En la historia argentina nunca ha pasado que un presidente hace lo que dice. Es fiel a su palabra y nosotros, desde el bloque, lo apoyamos, y los bloques o diputados que quieran apoyar van a ser bienvenidos. Y los que no quieran apoyar no tenemos nada por decir, porque es la misma Argentina rota que han dejado.

¿Y cómo ve los últimos movimientos de Macri? Intensificó el diálogo con Milei pero a la vez marca diferencias…

- Macri es un expresidente que tiene diálogo con Milei, yo eso no lo evalúo como jefe de bloque. Pero los que dicen que hay que saber conducir el Congreso son los mismos que no supieron conducir el Ejecutivo cuando tuvieron su oportunidad.

Bornoroni junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en un acto en Córdoba

¿Cómo va el armado de La Libertad Avanza en Córdoba?

- Estoy muy contento con el armado que tenemos en Córdoba. La semana pasada estuvo el presidente de la Cámara, Martín Menem. Hicimos un acto con todos los referentes y hubo más de 1200 personas de todos los distritos. Estamos organizándonos para darle a los cordobeses una alternativa liberal. Sabemos muy bien que Córdoba es liberal. Primero le vamos a dar legisladores, nuevos leones, para que Milei tenga en el Congreso y pueda llevar adelante la transformación de la Argentina.

¿Entre esos “nuevos leones” está Diana Mondino como posible candidata?

- No lo hemos hablado. Diana hoy es canciller, no me parece que quiera ser diputada, si no no hubiera renunciado. Pero que no haya dudas de que Córdoba va a apoyar todos los proyectos de Milei.

¿Está previsto que Milei vaya a Córdoba próximamente?

- Por el momento no, pero seguramente lo vamos a llevar. Y estamos esperando la visita de Karina Milei también. En la reunión que tuvimos pedían por ella, así que esperemos que nos vaya a visitar. Es quien está armando el partido a nivel nacional, y estamos a muy poco de lograrlo. El trabajo que está haciendo Karina es muy grande.

Sin embargo, el conflicto con Arrieta perjudicó el armado en Mendoza, la tuvieron que desplazar…

- Eso está solucionado. No pasa en ninguna provincia; lo de Mendoza es porque viene ya de un problema del bloque. El armado allí sigue con Facundo Correa Llano.

¿Será candidato a gobernador de Córdoba?

- Falta mucho, pero de La Libertad Avanza, en 2027, va a salir el nuevo gobernador de la provincia de Córdoba.

¿Cómo harán con Luis Juez?

- También tiene aspiraciones Rodrigo De Loredo, y seguramente también (Martín) Llaryora. Yo hablo de los puros de La Libertad Avanza.