Fusión de naturaleza y arte: cómo es el mejor restaurante y bar clásico de Córdoba

La llegada de la primavera es una excusa para salir a recorrer los rincones escondidos y los lugares más conocidos de la ciudad y la provincia. Dentro del amplio abanico de ofertas gastronómicas, se puede optar por el mejor restaurante y bar clásico de Córdoba.

Eligieron los mejores restaurantes de Córdoba

Un selecto jurado de expertos gastronómicos y el voto popular de la población, a través de una encuesta promovida por Circuito Gastronómico, definieron cuáles fueron los ganadores del trofeo "Los Mejores Restaurantes del Año 2024″.

La competencia tuvo 29 categorías que abarcaron diferentes rubros y gustos gastronómicos que fueron desde el pasado hasta la actualidad. Por ejemplo, helados, meriendas, pescados, lomitos, mariscos y pastas.

Cuál es la mejor restaurante y bar clásico de Córdoba

Una de las distinciones la recibió Santa Calma, que se quedó con el título del mejor y restaurante y bar clásico de la ciudad de Córdoba. El extenso local está ubicado en el Parque Sarmiento, sobre la avenida Deodoro Roca, en frente al Teatro Griego.

Santa Calma fue elegido como el mejor resto bar clásico de Córdoba.

Santa Calma abrió sus puertas en 2016 como una propuesta en el corazón del espacio verde con el objetivo de crear un "espacio que fusionara la naturaleza, la música, el arte y la gastronomía", según describió Lucas Veritier Pons, su dueño, en diálogo con Circuito Gastronómico.

Cómo es la mejor restaurante y bar clásico de Córdoba

Santa Calma es un local gastronómico que ofrece una amplia carta de opciones para comer y beber. El restaurante con grandes ventanas está en el centro del predio y tiene la opción para disfrutar adentro.

Pero la comunidad selecciona este lugar durante las tardes y los domingos al mediodía para disfrutar del bello predio. Un suelo con rocas grises son la base de un nutrido bosque que resguarda mesas y sillas de diferentes colores para los comensales.

Santa Calma, en el corazón del Parque Sarmiento (Gentileza Santa Calma).

Para el atardecer y el anochecer, cuenta con un sistema de luces para que se pueda disfrutar del aire libre. En paralelo, música de bandas en vivo o de DJ’s le dan un tinte especial al encuentro.

El restaurante también es conocido por sus parrilladas libres de domingo, sus meriendas buffet, shows en vivo de bandas y actividades para chicos y chicas, además de ferias y talleres de arte y culinarios.