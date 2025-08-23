Regional y pasional: cómo es el mejor establecimiento gastronómico del año en Córdoba

Una competencia local destacó el trabajo y los productos de restaurantes, bares, cafeterías y heladerías de la región. Pero entre todos los candidatos, uno se destacó como el mejor establecimiento gastronómico del año en Córdoba.

Eligieron los mejores restaurantes de Córdoba

Un selecto jurado de expertos gastronómicos y el voto popular de la población, a través de una encuesta promovida por Circuito Gastronómico, definieron cuáles fueron los ganadores del trofeo "Los Mejores Restaurantes del Año 2024″.

Un lugar acogedor, antiguo y renovado para disfrutar en Córdoba.

La competencia tuvo 29 categorías que abarcaron diferentes rubros y gustos gastronómicos que fueron desde el pasado hasta la actualidad. Por ejemplo, mariscos, pastas, lomitos, meriendas y comida internacional.

Cuál es el mejor establecimiento gastronómico del año en Córdoba

Una de ellas fue para Herencia, que se consolidó como el mejor establecimiento gastronómico de Córdoba. El restaurante está ubicado en la calle Deán Funes al 40 en la ciudad de Alta Gracia y ofrece tres alternativas:

Un menú de mediodía de miércoles a viernes para disfrutar de renovadas opciones de entradas, platos principales y postres.

Un menú sugerencia que ofrece lo mejor de la temporada y de la imaginación de su cocinero.

Desayunos de domingo bien generosos y bruncheros con opciones dulces y saladas.

El restaurante ofrece los mejores productos en función de la temporada.

Cómo es el mejor establecimiento gastronómico del año en Córdoba

“Sabores, aromas y recuerdos de una cocina siempre activa son nuestra herencia y queremos compartirla con vos en nuestra casa”, adelantaron desde la casa de comidas en su página web. En paralelo, describieron su hogar como un “perfecto entorno, con la mejor materia prima y la elaboración de cada plato con pasión, con el amor por la cocina y el disfrute desde lo simple”.