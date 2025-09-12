Dos cocineros de la provincia ganaron la edición 2025 del Torneo Federal de Chefs. Gracias a su esfuerzo, dedicación y trabajo, deleitaron al jurado y regresaron a la ciudad de Córdoba con el título del mejor restaurante de Argentina.

Un restaurante de Córdoba fue elegido como el mejor de Argentina

La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra) es la organizadora del encuentro que tuvo a 23 equipos en la final. Los encuentros definitivos se realizaron en el predio La Rural de Buenos Aires.

Una comisión de expertos gastronómicos conformada por personalidades como Narda Lepes, Leo Orellana, Andrés Chaijale, evaluó los platos bocado y principales de todos los competidores.

Cuál es el restaurante de Córdoba que eligieron como el mejor de Argentina

La dupla de Gustavo Dante Gutierrez Aparicio y Agustín Vilchez se quedó con el primer puesto gracias a sus más de 120 puntos. De este modo, Cartof se quedó con el premio al mejor restaurante de Argentina.

Agustín Vilchez y Dante Aparicio ganaron el Torneo Federal de Chefs este 2025.

Su propuesta fue un plato bocado de mollejas garrapiñadas con espuma de salicornia. Luego, un principal de cabrito deshuesado, marinado con chimi de cilantro y cocido al vacío, cubierto en crepine con salsa agridulce y dorado al horno.

La proteína estuvo acompañada de tronco de brócoli relleno, rebozado con polvo de jamón y maní, pasta de berenjena asada, emulsión de palta, puré de boniato especiado, galleta crujiente de vegetales, quinoa crocante y fondo oscuro ahumado reducido por 36 horas.

Dónde esta el restaurante de Córdoba elegido como el mejor de Argentina