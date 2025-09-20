Furor: la reacción de un turista al ver el plato que le dieron en un parador de Córdoba

Las sierras de Córdoba son conocidas por sus bellos y majestuosos paisajes y ríos, pero también por su amplia oferta gastronómica. Un turista que vino de vacaciones a la Argentina pasó por un parador y la reacción que hizo al recibir su plato de comida es furor en las redes sociales.

El usuario @camdelpueblo es un británico que desde hace unos años vive en nuestras tierras. Sus padres lo extrañaban, vinieron para visitarlo y él los esperó con un cronograma de actividades turísticas y culinarias.

La reacción de un turista al ver el plato que le dieron en un parador de Córdoba

La Cumbrecita era una de las paradas obligadas en la hoja de ruta de los turistas. El padre de Cam eligió un platillo con carne y papas para sentirse a gusto, demostrando sus raíces inglesas.

Pero lo que no se esperaba era el tamaño de la porción que le sirvieron. Su hijo grabó su rostro y compartió las imágenes en su cuenta de Instagram. Los cordobeses y las cordobesas se rieron y les sugirieron caminar todo el pueblo y tomar un té de hierbas de las Sierras de Córdoba para ayudar a la digestión.