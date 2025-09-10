Turismo de romance: qué es y cuáles son los cuatro destinos de Córdoba ideales para visitar

Por su riqueza natural y cultural, la provincia de Córdoba representa un gran atractivo para turistas de todo el mundo. A lo largo de su territorio, combina paisajes montañosos, ríos cristalinos y pueblos de encanto único, que reciben tanto a quienes buscan aventura como a quienes quieren relajarse en contacto con la naturaleza.
Estas características convierten a Córdoba en un destino ideal para el turismo de romance, una tendencia que crece a nivel mundial. Con experiencias personalizadas, las visitantes buscan disfrutar y celebrar momentos especiales.
CÓRDOBA: QUÉ ES EL “TURISMO DE ROMANCE”
El turismo de romance es una tendencia que consiste en viajes que realizan las personas para disfrutar en pareja y celebrar momentos especiales. En estos viajes, los turistas buscan experiencias personalizadas y exclusivas, como masajes, cenas románticas o recorridos guiados.
Las parejas anhelan vivir experiencias inolvidables y en Córdoba, encuentran muchos rincones que ofrecen paisajes, gastronomía, hotelería y actividades de recreación.
CUATRO DESTINOS DE CÓRDOBA PARA HACER “TURISMO DE ROMANCE”
Córdoba cuenta con innumerables rincones que mezclan naturaleza, gastronomía y alojamientos sacados de una película. Estos son cuatro destinos ideales para realizar una escapada en pareja:
- La Cumbrecita. La villa serrana se destaca por su arquitectura centroeuropea, su entorno natural y por ser el primer pueblo peatonal de Argentina. Entre las actividades que se pueden, se encuentran caminatas, visitas a la Capilla histórica, a sus arroyos cristalinos y excursiones por los ríos subterráneos. La oferta gastronómica incluye platos alemanes, austríacos, truchas y los tradicionales postres europeos.
- Santa Rosa. Es la ciudad más habitada del Valle de Calamuchita y ofrece numerosas actividades al aire libre como cabalgatas, buceo, travesías y caminatas. Entre sus especialidades culinarias, se destacan el cabrito a la llama, asado con cuero, truchas rellenas y pastas.
- Miramar de Ansenuza. La laguna Mar Chiquita representa un gran atractivo turístico. Con sus tintes de paraíso, propone deportes náuticos y ecoturismo, además de la posibilidad de aprovechar las propiedades curativas del agua y el barro. Entre otras actividades, se puede recorrer los bosques, el Museo Gran Hotel Viena y la Reserva Natural.
- Capilla del Monte. Por su naturaleza, sus opciones hoteleras y su gastronomía, es uno de los destinos más visitados. Es ideal para las parejas aventureras y amantes de lo natural, ya que se puede visitar Los Terrones, el Cerro Uritorco y las Gruta de Ongamira. Lo esotérico y lo místico forma parte de su encanto.
El encanto de Córdoba invita a parejas a disfrutar de distintos paisajes, opciones gastronómicas y actividades para todo los gustos.