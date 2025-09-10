Turismo de romance: qué es y cuáles son los cuatro destinos de Córdoba ideales para visitar

Por su riqueza natural y cultural, la provincia de Córdoba representa un gran atractivo para turistas de todo el mundo. A lo largo de su territorio, combina paisajes montañosos, ríos cristalinos y pueblos de encanto único, que reciben tanto a quienes buscan aventura como a quienes quieren relajarse en contacto con la naturaleza.

Estas características convierten a Córdoba en un destino ideal para el turismo de romance, una tendencia que crece a nivel mundial. Con experiencias personalizadas, las visitantes buscan disfrutar y celebrar momentos especiales.

CÓRDOBA: QUÉ ES EL “TURISMO DE ROMANCE”

El turismo de romance es una tendencia que consiste en viajes que realizan las personas para disfrutar en pareja y celebrar momentos especiales. En estos viajes, los turistas buscan experiencias personalizadas y exclusivas, como masajes, cenas románticas o recorridos guiados.

Las parejas anhelan vivir experiencias inolvidables y en Córdoba, encuentran muchos rincones que ofrecen paisajes, gastronomía, hotelería y actividades de recreación.

CUATRO DESTINOS DE CÓRDOBA PARA HACER “TURISMO DE ROMANCE”

Córdoba cuenta con innumerables rincones que mezclan naturaleza, gastronomía y alojamientos sacados de una película. Estos son cuatro destinos ideales para realizar una escapada en pareja:

La Cumbrecita. La villa serrana se destaca por su arquitectura centroeuropea, su entorno natural y por ser el primer pueblo peatonal de Argentina. Entre las actividades que se pueden, se encuentran caminatas, visitas a la Capilla histórica, a sus arroyos cristalinos y excursiones por los ríos subterráneos. La oferta gastronómica incluye platos alemanes, austríacos, truchas y los tradicionales postres europeos.

La Cumbrecita es uno de los destinos más elegidos por su encanto arquitectónico en un entorno natural.

Santa Rosa. Es la ciudad más habitada del Valle de Calamuchita y ofrece numerosas actividades al aire libre como cabalgatas, buceo, travesías y caminatas. Entre sus especialidades culinarias, se destacan el cabrito a la llama, asado con cuero, truchas rellenas y pastas.

Santa Rosa cuenta con distintos rincones naturales para pasar en pareja.

Miramar de Ansenuza. La laguna Mar Chiquita representa un gran atractivo turístico. Con sus tintes de paraíso, propone deportes náuticos y ecoturismo, además de la posibilidad de aprovechar las propiedades curativas del agua y el barro. Entre otras actividades, se puede recorrer los bosques, el Museo Gran Hotel Viena y la Reserva Natural.

La laguna Mar Chiquita es un atractivo turístico para disfrutar en cualquier momento del año.

Capilla del Monte. Por su naturaleza, sus opciones hoteleras y su gastronomía, es uno de los destinos más visitados. Es ideal para las parejas aventureras y amantes de lo natural, ya que se puede visitar Los Terrones, el Cerro Uritorco y las Gruta de Ongamira. Lo esotérico y lo místico forma parte de su encanto.

Capilla del Monte, uno de los lugares elegidos para visitar en pareja.

El encanto de Córdoba invita a parejas a disfrutar de distintos paisajes, opciones gastronómicas y actividades para todo los gustos.