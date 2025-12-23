“Fue el propio Toviggino”: un productor de Córdoba denunció al tesorero de AFA por estafa

Ricardo Simeone, un productor agropecuario de Córdoba, denunció a Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), por estafa. Según su versión brindada en las últimas horas, todo ocurrió en una compra y venta de terrenos.

“Nos enteramos cuando fuimos a juicio para salir de la posesión veinteañal y recuperar la titularidad del campo a través de la escritura”, dijo, en diálogo con Telenoche sobre la adquisición de 1768 hectáreas que eran del funcionario de la entidad nacional 2011, que en realidad eran tierras fiscales.

Ricardo Simeone, el productor de Córdoba.

“Fue el propio Toviggino. Fue en Santiago del Estero, que es un reino blindado”, recriminó. Para justificar su denominación, contó que ocurrieron hechos “insostenibles, sobre todo del lado de la Justicia”.

“Lidiando con el Estado de Santiago del Estero a través de la Fiscalía de Estado, cosa que no debió haber sucedido”, recriminó. En este proceso judicial, se enteró que “la documentación con la que nosotros compramos era totalmente apócrifa”.

Pablo Toviggino, derecha, junto a Claudio Tapia.

“La Justicia en Santiago del Estero avanza sólo si es para proteger a toda la banda”, arremetió. Por último, enumeró una serie de eslabones que formarían parte de la estafa en Santiago del Estero.

“El primer eslabón es la fuerza de choque, el segundo eslabón es la escribanía de Analía Tersano, registro número 16, que es una fábrica de documentos falsos, el tercer eslabón es Catastro, el cuarto eslabón es el registro de la propiedad y el quinto eslabón es la Fiscalía”, concluyó.