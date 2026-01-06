Femicidio en Córdoba: revelaron el pasado violento del acusado de matar a Delfina Aimino

El femicidio de Delfina Aimino, la joven de 22 años hallada sin vida el pasado 1 de enero en la localidad cordobesa de Villa María, generó una fuerte repercusión social. A medida que la investigación judicial avanza, se dio a conocer una ola de denuncias públicas y testimonios que exponen un presunto historial de violencia protagonizado por el único detenido, Tomás Ariel Mulinetti.

Acoso y agresiones: testimonios sobre el femicida de Delfina

Al difundirse la identidad del acusado, diversas mujeres que compartieron el ámbito escolar con él utilizaron las redes sociales y el medio local Villa María Ya! para relatar experiencias previas de agresión. Según estos testimonios, Mulinetti habría manifestado comportamientos violentos desde la primaria y secundaria.

Los testimonios del supuesto historial de violencia del femicida.

Entre los relatos se mencionan episodios de acoso sostenido, agresiones físicas a compañeras e incluso un incidente en el que habría herido a una joven con un lápiz. Otros testigos recordaron que, en su etapa escolar, el acusado solía ser cambiado de grado debido a su conducta y que, en una oportunidad, la Policía debió intervenir en el establecimiento educativo tras un episodio de destrozos materiales. Según una de las denunciantes, Mulinetti intentaba justificar su accionar bajo el concepto de “apego social”.

El primer femicidio del 2026: la reconstrucción del hecho

La investigación liderada por la fiscal Silvia Maldonado determinó que Aimino y Mulinetti se contactaron a través de una aplicación de citas durante la madrugada del 1 de enero. Tras acordar un encuentro, la joven fue atacada entre las 3 y las 4 de la mañana en cercanías del campus de la Universidad Nacional de Villa María.

El cuerpo de la víctima fue hallado por un transeúnte con heridas de arma blanca en el cuello. Horas después, un allanamiento permitió la captura de Mulinetti, quien fue observado lavando el vehículo en el que presuntamente trasladó a la víctima.

Femicidio: situación judicial y repudio institucional

A pesar de los relatos sobre su pasado, la fiscalía informó que el acusado no registra antecedentes penales formales. Mulinetti se encuentra imputado por homicidio agravado y, tras negarse a declarar, continuará detenido bajo prisión preventiva mientras se analizan cámaras de seguridad y pruebas de ADN.

Por su parte, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), institución donde el acusado cursaba sus estudios, emitió un comunicado oficial junto a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. En el documento, las autoridades universitarias expresaron su repudio al crimen y exigieron celeridad a la Justicia para garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales contra la violencia de género.